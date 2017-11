Feuerwerhübung in Wilster : Wehren üben für die Katastrophe

vergrößern 1 von 2 Foto: Mehmel 1 von 2

von Jochen Schwarck

erstellt am 11.Nov.2017 | 05:52 Uhr

Orkan und Sturmflut auf der Elbe und größte Gefahr für den Elbdeich. Ausspülungen am Deichkörper, angespülte Container und umhertreibende Bäume schlagen Löcher in den Elbdeich, Unterspülungen und Böschungsrutschungen bringen erhöhte Gefahren mit sich.

Dieses Szenario bestimmte eine Funkübung der Feuerwehren aus Wilster, Wewelsfleth, Brokdorf und St. Margarethen, mit der die Zusammenarbeit mit der jetzt im Amt Wilstermarsch eingerichteten Wehrabschnittsleitung mit den vier Wachabschnitten an der Elbe – St. Margarethen, Scheelenkuhlen, Brokdorf und Wewelsfleth – erstmalig getestet wurde. Eingebunden waren auch der Katastrophenschutz des Kreises sowie die Regionale Leitstelle von Polizei und Feuerwehren in Elmshorn. Für die Wehrabschnittsleitung wurden der Sitzungssaal im Gebäude der Amtsverwaltung zur großen Koordinierungsstelle sowie zwei Büroräume als Funkräume eingerichtet. Über 25 Feuerwehrleute arbeiteten zwei Stunden lang die Schadensfälle entlang der Elbe ab.

Für den neuen Digitalfunk sind bereits an der Außenwand des Verwaltungsgebäudes drei schuhkartongroße Funkantennen montiert. Bestellt ist außerdem ein Notstromaggregat, das 2018 geliefert und bei der Feuerwehr Dammfleth gelagert werden soll. „Es kann bei Katastrophenlagen problemlos im Amtsgebäude in Position gebracht werden. Damit können wir zwölf Stunden lang in Volllast Strom erzeugen,“ sagte Amtswehrführer Axel Erdmann als Einsatzleiter der Feuerwehr-Funker.

„Chef im Ring ist unser Oberdeichgraf Klaus-Peter Krey“, fügte er hinzu. Auch der stellvertretende Amtswehrführer Jürgen Schröder wirkte im Einsatzstab an vorerster Front mit. Unterstützung kam auch vom Landesamt für Küstenschutz und Natur (LKN). Die Außenstelle Itzehoe hatte Ralf Pommerening entsandt, der anhand seiner Berechnungen genau sagen konnte, welches Material in wie großen Mengen für die einzelnen Schadensstellen verbaut werden muss.

Die Verbindung zu den Wachabschnitten kam unter den Funkrufnamen „Kater Steinburg“ zustande. Die Schwere der angenommenen Schäden steigerte sich von A bei kleinen Bodenverlusten durch Wellengang bis hin zu H bei schweren Böschungsrutschungen am Binnendeich sowie bei bedrohlichen Situationen vor der Außenböschung durch treibende Bäume und Schiffsladungen, die über Bord gegangen waren. Um die Situationen zu erfassen, inspizierten die vier zuständigen Deichgrafen gemeinsam mit einem Funker als Deichläufer die einzelnen Deichabschnitte, um dann sofort über Funk die Schadensmeldungen an die Wehrabschnittsleitung zu übermitteln. Hier nahmen die Einsatzkräfte im Funkraum die Meldungen entgegen, notierten die Lageberichte und leiteten diese dann an den Oberdeichgrafen, den Amtswehrführer und die Koordinationskräfte weiter. An Tafeln wurden die Schadensstellen entlang dem Elbufer mit Magneten übersichtlich markiert.

Die erste Übung hat nach Aussage des Amtswehrführers im Großen und Ganzen gut geklappt. Es wurden aber auch Schwachstellen aufgedeckt, die es abzuarbeiten gilt. Dafür soll in Kürze ein Abschlussgespräch mit allen Beteiligten durchgeführt werden.