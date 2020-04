Bürgerverein Krempe : Wegen Corona: Vorsitzender muss weitermachen

Da der Kremper Bürgerverein aufgrund der Corona-Krise nicht tagen konnte, muss der Vorsitzende Jürgen Bahnsen länger im Amt bleiben.

Avatar_shz von shz.de

19. April 2020, 12:45 Uhr

Krempe | Die Corona-Krise bringt auch das Programm des Kremper Bürgervereins gehörig durcheinander. Genauer gesagt wirft sie die Pandemie sämtliche Planungen über den Haufen. Das reicht so weit, dass nicht einmal der neue Vorsitzende inthronisiert werden kann. Eigentlich war vorgesehen, dass der bisherige Bürgervereins-Chef Jürgen Bahnsen sein Ehrenamt im Rahmen der Hauptversammlung am 26. März niederlegt. Mit Jan Leineweber stand ein Nachfolgekandidat bereit. Doch weil Versammlungen derzeit untersagt sind, fiel die Tagung aus, und so muss Bahnsen noch ein wenig als Vorsitzender durchhalten. Ein neuer Sitzungstermin soll anberaumt werden, sobald absehbar ist, wann das Versammlungsverbot aufgehoben wird.

Auch der große Himmelfahrts-Flohmarkt des Bürgervereins muss in Folge der Corona-Lage ausfallen. Was nicht nur die Bürger Krempes und des Umlandes treffen dürfte. Denn der Flohmarkt sorgte in der Vergangenheit regelmäßig dafür, dass die kleine Marschenstadt am Himmelfahrtstag ihre Einwohnerzahl vervielfachte. Im Mai 1974 rief Krempes damaliger Bürgermeister und Vorsitzender des Bürgervereins Josef Lorenz die heimische Geschäftswelt auf, sich aktiv am ersten Himmelfahrtsflohmarkt zu beteiligen. Anlass waren die Festwochen zum 100-jährigen Bestehen des TuS Krempe. Über die Jahre und Jahrzehnte hat sich der Flohmarkt weit über die Region hinaus einen Namen gemacht.

Nur einmal fiel er bislang aus. 2017 musste der Markt aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. Drei Jahre später wird es nun also wieder kein buntes Markttreiben rund um die Kircheninsel, auf dem historischen Marktplatz und dem Burggraben-Areal geben. Die Schnäppchenjäger müssen sich bis zum Himmelfahrtstag 2021 gedulden. Und bis dahin hat der Kremper Bürgerverein dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch einen neuen Vorsitzenden. Es sei denn, der Corona-Virus spielt den Mitgliedern wieder einen Streich.