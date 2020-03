Itzehoer Kirchengemeinden : Wegen Corona – kurze Andacht vom Band

Die Pastoren und Kantoren in der Region müssen in Krisenzeiten neue Wege gehen, um die Gläubigen zu erreichen.

von Andreas Olbertz

25. März 2020, 17:13 Uhr

Itzehoe | Da momentan keine Gottesdienste in den Kirchen gefeiert werden dürfen, haben die Gemeinden der Region ein digitales Andachtsformat ins Leben gerufen. „Natürlich kein ganzer Gottesdienst“, erläutert Initiator Stephan Reinke:

Das wird ganz kurz, so wie das Radioandachtsformat. Stephan Reinke, Kantor

Viermal in der Woche gibt es einen kurzen inhaltlichen Impuls von den Pastoren. Zusätzlich gibt es Musik von den Kantoren Dörthe Landmesser und Stephan Reinke. „Jeder nimmt das bei sich im Zimmerlein auf“, erklärt Reinke. Jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags wird auf der Internetseite www.itzehoer-andachten.de eine neuer Podcast hochgeladen.

Zugriff auch per Telefon

Bewusst als Tondokument und nicht als Video. Reinke: „Ein Teil unserer Zielgruppe ist höchstwahrscheinlich nicht so internetafin. Um denen einen Zugriff zu ermöglichen, opfern wir unser Faxgerät.“ An die Leitung soll jetzt ein Anrufbeantworter angeschlossen werden, der die Kurzandacht abspielt. Eine simple Lösung mit einem kleinen Schönheitsfehler, so Reinke: „Es kann dann halt immer nur einer zur Zeit anrufen und sich das anhören.“



Die Telefon-Andacht kann unter 04821/82036 ab Freitag angehört werden.