Thomas-Gemeinde in Edendorf : Wechsel in der Jugendarbeit – Tim Wendlandt geht nach Stuttgart

Gemeindepädagoge Tim Wendtland verlässt Itzehoe für eine neue Aufgabe in Stuttgart.

von shz.de

06. August 2019, 17:03 Uhr

ITZEHOE | „Aus Moin Moin wird nun Grüß Gott“, so sagt es Tim Wendlandt selbst. Der Gemeindepädagoge verlässt Edendorf in Richtung Süddeutschland. Die Nachfolge übernimmt voraussichtlich in Kürze als Kinder- und Jugendbeauftragte der Thomas-Kirchengemeinde Theologin Heike Findeisen.

Zitat: Ich bin seit sieben Jahren in der Thomas-Kirchengemeinde und habe hier die Kinder- und Jugendarbeit verantwortet und geleitet. Dafür bin ich sehr dankbar. Tim Wendlandt.

Er habe viele Erfahrungen machen können. Mit einigen Menschen aus der Gemeinde habe er für die Kinder und Jugendlichen vieles planen und durchführen können – unter anderem Kinder-, Jugend- und Familiengottesdienste, die Pfadfinderarbeit, die Kirchenbande, Freizeiten, Projekte und manches mehr.

„Das waren sieben Jahre, in denen ich ein Teil der Thomas-Kirchengemeinde sein durfte und am Reich Gottes hier vor Ort mitwirken konnte.“ Nun sei es für ihn und seine Familie Zeit, woanders hinzugehen und auf Wiedersehen zu sagen, so Wendlandt.

Neue Menschen und neue Aufgaben

„Wir ziehen noch im August nach Süddeutschland, um genau zu sein, nach Stuttgart, wo mich neue Menschen und neue Aufgaben erwarten.“ In Itzehoe hätten sich viele Kontakte, Beziehungen und Freundschaften aufgebaut.

Deshalb sei er etwas traurig und wehmütig, Menschen – von Kindern bis zu den Senioren – hier zurückzulassen. „Aber die christliche Welt ist ja bekanntlich klein. Und deshalb steht einem Wiedersehen irgendwann hoffentlich nichts im Weg“, meint der Gemeindepädagoge weiter. „In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.“