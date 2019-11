Benefiz in Brunsbüttel : Wattolümpiade-Verein spendet 30.000 Euro an Krebsgesellschaft

Erneut haben die Macher der Wattolümpiade kräftig an die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft gespendet.

von Tobias Stegemann

14. November 2019, 12:15 Uhr

Brunsbüttel | Katharina Papke von der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft stand die Überraschung ins Gesicht geschrieben.

Einen Scheck über 30.000 Euro nahm sie am Mittwochabend vom Wattolümpiade-Verein entgegen. Die Spendensumme ist auch deshalb so bemerkenswert, weil in diesem Jahr keine Wattolümpiade stattfand.

Zitat:

Inzwischen bekommen wir auch abseits der eigentlichen Veranstaltung viele Spenden. Diese geben wir natürlich gern weiter. Dirk Passarge, Vize-Präsident des Wattolümpia-Vereins

Mit dem Geld wird in erster Linie das Krebsberatungszentrum Westküste in Brunsbüttel finanziert. Katharina Papke weiß, wie wichtig der Beitrag des Wattikans dabei ist.

Zitat:

Das ist eine herausragende Leistung. Katharina Papke, Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft

„Das Engagement, dass die vielen ehrenamtlichen Macher der Wattolümpiade in diese Geschichte stecken, ist unglaublich.“ Ohne die Wattolümpiade sei das Krebsberatungszentrum nicht denkbar, so Papke, die darüber hinaus Petra Köster für deren großen Einsatz als Leiterin des Beratungszentrums dankte.