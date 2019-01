Watt’n Chor spendet für Palliativstation

von Ralf Pöschus

Olaf Wulfen, Oberarzt der Inneren Medizin, und Thomas Thomsen, ärztlicher Direktor im Westküstenklinikum Brunsbüttel, staunten über 1200 Euro. Diese Summe spendete der Watt’n Chor an die Palliativstation.

Wulfen hatte auch gleich einen Verwendungszweck: Für das Geld soll ein Sinneswagen angeschafft werden. „Damit können wir die Lebensqualitiät unserer Patienten enorm erhöhen und sie auf das alltägliche Leben und Arbeiten vorbereiten“, erklärte er. Der mobile Schrank enthält Mittel zur Licht-, Musik- und Ergotherapie und kann für die Abteilung individuell bestückt werden. „Palliativmedizin bedeutet nur zu einem kleinen Teil Sterbebegleitung“, sagt Wulfen. Vielmehr gehe es darum, dem Patienten beim Gesunden zu helfen, ihn zu fördern, seine Sinne zu stärken und so neuen Lebensmut zu geben.

Der Marner Chor hatte bereits im Oktober ein Konzert in der Jakobuskirche gegeben und damals 500 Euro an die Aktion „Stark gegen Krebs“ gespendet. Im Herbst passten nicht alle Konzertgäste in die Kirche, viele mussten wieder gehen, so dass der Chor jetzt ein Zusatzkonzert gab. Manuela Pahrmann überreichte nun eine Spende gemeinsam mit Sängerin Kerstin Steyer, die im Klinikum arbeitet und die Idee für die Spende hatte.

„Man hat gemerkt, wie viel Spaß dem Chor das Singen macht, das hat uns mitgerissen“, ist Metall-Fan Olaf Wulfen immer noch begeistert. Er wird nun mit den Therapeuten die Bestückung des Sinneswagens besprechen und hofft, dass die Patienten am Klinikstandort Brunsbüttel bald damit arbeiten können.