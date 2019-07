Wilstermarsch-Tourismus : Wassertourismus als Chance

Ein Hamburger Büro schlägt die Nutzung der Wilster-Au als vielfältiges Freizeitgewässer vor.

von shz.de

19. Juli 2019, 13:28 Uhr

Wilster | Hausboote als Ferienunterkünfte, Bootstege mit Rastplätzen für Wasserausflügler, Verleihstationen für Kanus, Elektroboote und Stand-Up-Paddling sowie Kurzzeitcamping am Wasser – Tourismus-Experten bescheinigen Wilster-Au touristisches Potenzial.

Etwa ein halbes Jahr hat das auf Tourismusentwicklung spezialisierte Beratungsunternehmen Project M aus Hamburg die Entwicklungsmöglichkeiten für die rund 19 Kilometer lange Wilster-Au unter die Lupe genommen. Dabei kam das Unternehmen zu dem Ergebnis, das die Wilster-Au die touristische Attraktion mit den höchsten Entwicklungs- und Vermarktungspotenzial für die Wilstermarsch ist.



Zielgruppe sind Tagesausflügler





Bei einem entsprechenden Ausbau und einer Vermarktung als „Familiengewässer“, könnten insbesondere Tages- und Wochenendausflügler aus Hamburg zu einem Ausflug in die Wilstermarsch verleitet werden.

Dieses Ende 2017 in Auftrag gegebene Konzept stellten das Hamburger jetzt Vertretern der Fraktionen aus der Ratsversammlung und dem Amtsausschuss des Amtes Wilstermarsch vor. In seinem Bericht weist Project M darauf hin, dass der Tourismus in der Wilstermarsch zwar nie den Stellenwert wie in traditionellen Tourismusgebieten erreichen werde. Da die Region jedoch über ein durchaus umfangreiches touristisches Potenzial verfüge, sei es dennoch möglich, dass der Tourismus bei entsprechender Vermarktung zu einem bedeutsamen Wirtschaftsfaktor in der Region werde.



Gezeitenunabhängig und abwechslungsreich





Die Wilster-Au mit direktem Zugang zur Stör zeichnet sich vor allem als gezeitenunabhängiges Gewässer aus, das zu jeder Zeit schiffbar ist. Die fehlende Strömung sowie eine abwechslungsreiche Wegführung entlang ruhiger Wiesenlandschaften machen die Wilster-Au zu einem attraktiven Gewässer insbesondere für Anfänger und Familien. Die Länge des Wasserweges lädt ungeübte Kanuten zu einer Übernachtung am Wasser ein, während trainierte Wassersportler den Hin- und Rückweg durchaus auch an einem Tag meistern können. Sinnvoll sei es, die bereits vorhandenen Rastplätze, um weitere Anlegemöglichkeiten zu erweitern, die mit Tisch-Bank-Kombinationen, Mobiltoiletten und gegebenenfalls mit kleinen Feuerstellen, Badeleitern und Schutzhütten auszustatten wären. Um die Wilster-Au für die touristische Nutzung herzurichten, wäre eine finanzielle Investition in Höhe von rund 88.500 Euro notwendig. Hinzu kommen Kosten für Infotafeln, Werbekampagnen und Werbematerialien, so dass von Gesamtkosten in Höhe von rund 120.000 Euro ausgegangen werden muss. Das Beratungsunternehmen geht davon aus, dass zwischen 50 und 75 Prozent der Investitionssumme aus Fördertöpfen bestritten werden kann.

Auch Wohnen soll möglich sein: Im Bereich der Kleingartenanlage befindet sich den Planern zufolge ein geeigneter Abschnitt für bis zu sieben Hausboote. Diese wären zwar fahrfähig, angedacht ist jedoch, diese als eine Art Ferienhaus auf dem Wasser an einem Standort fest zu verankern. Mit derartigen Übernachtungsmöglichkeiten hätte die Wilstermarsch ein Alleinstellungsmerkmal, was hohe Aufmerksamkeit erzielen und Gäste anlocken würde. Während es Aufgabe von Stadt und Amt wäre die Fläche hierfür zu erschließen, ist die eigentliche Umsetzung des Projekts nur auf privatwirtschaftlicher Basis vorstellbar. Die bauliche Umsetzung ist in Etappen vorgesehen. „Ziel sollte es sein, zunächst mit zwei maximal drei Hausbooten zu beginnen“, heißt es im Konzept.

Der Amtsausschuss sprach sich dafür aus, eine mögliche Förderung prüfen zu lassen und die in dem Konzept vorgestellten Ideen für die Wilster-Au vorzubereiten.