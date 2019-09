Grundschule Keliunghusen : Wasserschaden sorgte für Schulausfall

Bei Sanierung beschädigte Leitungen sorgen am Montag für freien Tag. Am Dienstag wieder Unterricht nach Plan.

09. September 2019, 16:31 Uhr

Kellinghusen | Schulausfälle auch außerhalb beweglicher Ferientage und von Hitzefrei können durchaus vorkommen. Am MOntag blieb die Grundschule Kellinghusen kurzfristig für den Lehrbetrieb geschlossen.

Schuld waren beschädigte Wasserrohre in der Außentoilette, die derzeit saniert und um ein behindertengerechtes WC erweitert wird (wir berichteten).

351 Schüler mussten zu Hause bleiben. Schon heute werden die Schäden jedoch soweit behoben sein, dass der Unterricht wieder wie üblich stattfinden kann.

Leitung angebohrt

Um die Abläufe im Schulalltag nicht übermäßig zu stören, sollten die Bauarbeiten auch auf das Wochenende ausgedehnt werden.

„Am Freitagnachmittag wurde der Boden der WC-Anlage mit einem Presslufthammer aufgestemmt, dabei ist ein aus Kunststoff bestehendes Rohr beschädigt worden und Wasser ausgetreten“, schilderte Grundschul-Hausmeister Frank Harbs.

Zweites Leck entdeckt

Das offensichtlich in Mitleidenschaft gezogene Rohr wurde daraufhin repariert. Als am Sonntag Morgen jedoch das Wasser wieder angestellt worden war, trat an einer anderen Stelle erneut Wasser aus – ein weiteres Rohr war beschädigt worden.

Schulleiter Henning Schlüter wurde in der Folge am Sonntagnachmittag mitgeteilt, dass am Montag im gesamten Schulbereich kein Wasser fließen könne.

„Ich habe daraufhin in Absprache mit Schulrat Arne Weisner entschieden, dass am Montag kein Schulbetrieb möglich ist. Das Wohl der Kinder geht vor“, erklärte Schlüter.

Zitat: Man kann ohne fließend Wasser keinen Schulunterricht geben. Axel Pietsch, Bürgermeister

Mittels Telefonkette wurden Lehrer und Eltern über den Ausfall informiert. Schlüter lobte: „Das hat sehr gut funktioniert. Es sind am Montagmorgen von 351 Schülern nur zwei aufgetaucht. Das ist beachtenswert.“

Da eines dieser beiden Kinder mit seinem Vater zur Schule gekommen war, konnte es mit dem Elternteil umgehend wieder den Heimweg antreten. Das zweite Schulkind wurde nach lediglich einer Stunde Betreuung von den Eltern abgeholt.

Lehrerkonferenz fand statt

Somit ist den Umständen entsprechend alles gut verlaufen. Damit so etwas nicht erneut vorkommen kann, wurde ein Absperrventil eingebaut. Zudem wurden am Montag zwei Toiletten wieder in Betrieb genommen, sodass die 27 Lehrer zu einer Konferenz zusammen kommen konnten.

Bereits am heutigen Dienstag werden wieder ausreichend WCs funktionstüchtig sein, der Wiederaufnahme des Schulbetriebs steht nichts im Wege.

Schulrektor Schlüter ist nicht nachtragend: „Es ist natürlich ärgerlich, aber bei Bauarbeiten kann so etwas passieren. Wir machen da niemandem einen Vorwurf und zusätzliche Schäden sind auch nicht entstanden.“