MUsikschule Glückstadt : „Wasser im Impressionismus“: Pianistin I-En Liu gibt Konzert im Wasmer-Palais

Werke von Ravel und Debussy erklingen beim Klavierabend.

Avatar_shz von nr

20. August 2020, 16:33 Uhr

Glückstadt | Zu einer musikalischen Reise mit Pianistin I-En Liu sind Zuhörer am Sonntag, 23. August, 17 Uhr ins Wasmer-Palais eingeladen. Das Klavierkonzert – organisiert von der Musikschule Glückstadt – steht unter dem Titel: „Wasser im Impressionismus.“

Die Musikschuldozentin will gemeinsam mit den Besuchern auf eine Reise durch Wasserwelten aus Klang zu gehen. Das Konzert ist Teil ihrer Portraitkonzertreihe in der sie der Arbeit verschiedener Komponisten nachspürt.

Vielfältiges Lebenselement

Wasser vermag vieles: Es formt und löst, weicht ein und verhärtet, trägt und versenkt, erfrischt, reinigt, belebt und verdirbt. So ein vielfältiges Lebenselement findet seine beste nonverbale Beschreibung im Impressionismus.

Das diesjährige Komponisten-Portraitkonzert widmet I-En Liu den zwei bekanntesten Impressionisten: Claude Debussy und Maurice Ravel. Verschiedene Stücke, die Wasser thematisieren, werden an diesem Abend erklingen. Karten gibt es nur im Vorverkauf in der Bücherstube am Fleth bis Sonnabend, 22. August, 12 Uhr.