Im Hundesalon in Westerhorn : Waschen, föhnen – bellen

Hündin Maja von Tagesmutter Ingrid Knutzen aus Bahrenfleth haarte zu viel: Ein Besuch im Salon „Piccobello“ von Maren Friede in Westerhorn wurde fällig.

von Anna Krohn

18. Juli 2019, 13:18 Uhr

Westerhorn | Maja ist ein wenig schüchtern, wie Maren Friede schnell bemerkt. Die zweijährige Hundedame, ein Mix aus Golden Retriever und Kroatischer Schäferhund, ist zum ersten Mal zu Besuch in Friedes Hundesalon „Piccobello“ in Westerhorn. Sie zieht erstmal den Schwanz ein. Frauchen Ingrid Knutzen aus Bahrenfleth und ihre Tochter Mareike sind ein wenig aufgeregt, setzen sich im Wartebereich auf die Couch, während Friede sich Majas Fell schon mal genauer anschaut.

Ingrid Knutzen, seit 25 Jahren Tagesmutter, erklärt: „Sie haart so fürchterlich. Zu Hause fliegen überall ihre Wollbüschel rum, das war mir zu viel, das mag ich wegen der Kinder nicht.“ Die 65-Jährige ist hier, damit Maren Friede dagegen etwas unternimmt. Die Hundefriseurin weiß: „Majas Fell besteht aus zwei Schichten – Deckhaar und Unterwolle. Diese bildet sich zwischen dem wachsenden Haar – und von der muss einiges weg.“

Maja wird heute allerdings nicht geschoren. „Man kann viel falsch machen beim Scheren“, weiß Friede. Schneide man zu viel vom Deckhaar weg, könne es passieren, dass das Haar es nicht schafft, durch die tote Unterwolle zu wachsen – es breche ab. „Dann sehen die Hunde wie gerupft, strubbelig aus, so wie Maja hinten am Po“, so die 55-Jährige. Maja war im Februar bei einem anderen Hundefriseur – der laut Friede leider nicht so gut gearbeitet hat. „Ich möchte auf keinen Fall, dass Hunde, die bei mir waren, so rumlaufen.“ Friede fing vor 30 Jahren an, Hunde zu frisieren, bildet sich seither regelmäßig weiter. „Ich nehme meinen Job sehr ernst.“

Maja kommt erstmal in die Wanne. Drei Waschgänge stehen ihr bevor. Ein Algen-Shampoo, mit minimalem Duft, kommt direkt mit dem Wasser auf ihr Fell. Dann geht’s der Unterwolle an den Kragen – mit einem Conditioner. Damit saugt sich die Unterwolle voll, er lockert sie auf, löst sie, „dann kriegen wir sie gut zu fassen“, erklärt Friede, die Maja heute mit ihrer Praktikantin Ines Taubert bearbeitet.

Maja wirkt inzwischen durchaus entspannt, lässt sich die Prozedur gut gefallen. Selbst, als jetzt der laute Blower, ein Hochdruckföhn, zum Einsatz kommt. „Ein moderner Hundefriseur bürstet so gut wie gar nicht mehr, denn damit kriegt man die dünne Wolle gar nicht zu fassen. Die Unterwolle wird bei mir rausgeföhnt“, erklärt Friede. Jetzt kommt Maja von der Wanne auf den Trimmtisch, an den sie mit einem Bauchgurt und am Kopf mit einer Leine zur Sicherheit festgebunden wird, damit sie nicht hinunterfällt.

Ihr Fell wird noch ein wenig weiter „geblowert“, dann noch normal geföhnt, ein klein wenig gekämmt. „In der Regel muss man einen Hund nicht scheren. Ich gucke, ob es nötig ist oder nicht, sage das dem Besitzer – und er entscheidet dann, ob hier und dort das Deckhaar doch noch etwas kürzer soll. Das ist, anders als bei der Unterwolle, eine rein optische Geschichte.“ Ingrid Knutzen sagt: „Ach, warum nicht“ – und Friede rundet das Ergebnis mit der Schermaschine noch etwas ab, wenige Millimeter kommen weg. Und sie schnippelt sogar noch ein wenig mit der Friseurschere nach. Das finale Krallenschneiden gefällt Maja überhaupt nicht, doch Friede sagt: „Maja macht das doch ganz toll.“

Nach etwas mehr als anderthalb Stunden ist die Hundedame fertig, sieht richtig frisch aus. Ingrid Knutzen ist rundum zufrieden, legt die 65 Euro gern auf den Empfangstisch. „In ein paar Monaten“, so Friede, „könnte Maja denke ich gut wiederkommen.“

Aber muss denn ein Hund zum Hundefriseur, muss er überhaupt gewaschen werden? „Ein Besuch beim Hundefriseur ist niemals schlecht“, betont Friede. Und: „Jeder sollte seinen Hund alle vier bis sechs Wochen baden. Früher gab es keine Feinstaub- oder Schwermetallbelastung, heute schon, da gehört dann die entsprechende Pflege einfach dazu.“ Sie bade ihre Hunde – zwei Riesenschnauzer – einmal pro Woche, und wenn sie täglich mit ihnen die Moorwege in Westerhorn ablaufe, kämen sie auch täglich in die Wanne. „Der so genannte Säureschutzmantel, der verloren geht – was viele Hundehalter fürchten–, ist innerhalb von fünf Tagen komplett wiederhergestellt“, versichert die Fachfrau. Sie findet: „Spätestens, wenn man einen Hund streichelt und fettige, speckige Hände bekommt, ist eine Wäsche dringend ratsam.“

Bei ihr sind übrigens nicht nur Hunde willkommen: Sie frisiert auch Katzen und sogar Hasen.