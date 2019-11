Die Welt Vor 111 Jahren : Was noch im Jahr 1908 geschah

von Anna Krohn

08. November 2019, 11:33 Uhr

Der erst zwei Jahre alte Aisin Gioro Puyi wird in Peking zum chinesischen Kaiser (der letzte) gekrönt.

Der portugiesische König Karl I. und sein Sohn Kronprinz Ludwig Philipp werden in Lissabon erschossen.

Das Bureau of Investigation (später FBI) wird eingerichtet.

Die Marke Steiff für Spielzeug wird eingetragen, Maggi bringt seine Brühwürfel auf den Markt.

In Detroit wird der erste Ford Modell T fertiggestellt.

Der italienische Traditions-Fußballclub Inter Mailand und der Flensburger Fußballverein Flensburg 08 werden gegründet.

Am 5. April findet das erste Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft statt.

In Hamburg wird die Laeiszhalle eingeweiht.

Die Französin Thérèse Peltier fliegt als erste Frau im Flugzeug mit.

Die University of British Columbia wird gegründet, die Harvard Business School nimmt den Betrieb auf.

Die erste Luftseilbahn der Welt für den Personenverkehr nimmt in Bozen den Betrieb auf.

Der Industrielle Oskar Schindler, der im Zweiten Weltkrieg rund 1200 Juden vor dem Tode bewahrte, wird geboren (er starb 1974).

Der Dichter Wilhelm Busch (geb. 1832) stirbt.