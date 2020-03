Handel und Gastronomie in der Krise : Was bieten die Läden in Itzehoe und Umgebung? Das Stadtmanagement plant eine Übersicht.

Viele Geschäftsleute versuchen auch während des Corona-Lockdowns ihre Kunden zu erreichen. Stadtmanagerin Lydia Keune will helfen.

Itzehoe | Der Einzelhandel und die Gastronomie brauchen Hilfe in der Corona-

Krise. Viele versuchen sich selbst zu helfen mit Online-Angeboten und Lieferservice. Aber wer hat den Überblick? Das Stadtmanagement will die Aktivitäten in einer Liste bündeln.

ZITAT: „Angesichts der Tatsache, dass der Lockdown noch mindestens drei Wochen dauert, ist es wichtig, dass wir bei unseren regionalen Anbietern bestellen.“ Lydia Keune, Stadtmanagerin Itzehoe

Neben der Unterstützung für die Initiative Itzebox, die vergangene Woche an den Start ging, sei eine Übersicht in Arbeit, die den Menschen in Itzehoe und der Region eine Orientierung bieten soll, welche Geschäfte derzeit Liefer- und Abhol-Angebote machen oder neuerdings Online-Handel anbieten, sagt Stadtmanagerin Lydia Keune. „Dafür brauchen wir dringend die Kooperation der jeweiligen Händler, denn es gestaltet sich schwierig und aufwändig, die Angebote einzeln zu recherchieren.“ Sie bittet daher um Mithilfe der Itzehoer Geschäftswelt – auch schon bestehende Initiativen, die solche Aktivitäten sammeln, könnten sich sehr gern beteiligen.

Die Informationen können per Mail an info@mein-itzehoe.de geschickt werden. Dabei sollen Art und Umfang des Angebots kurz beschrieben sowie Zeiten und Kontaktdaten geliefert werden. „Insbesondere handelt es sich naturgemäß um gastronomische Angebote, aber wir haben auch einige kreative Ideen aus den Bereichen Bekleidung oder Buchhandel gesehen, die in der Übersicht unbedingt ihren Platz finden sollen“, so Keune. Gastronomische Betriebe sollten gern die Tages- oder Wochenkarten als Link oder PDF-Datei mitliefern sowie die Links zur eigenen Webseite. Die Übersicht könne kombiniert werden mit der Liste auf sh.wirhaltenzusammen.info.

Keune hofft, noch in dieser Woche mit den ersten Infos online zu sein. Ziel sei es, nicht nur eine Liste zu erstellen, sondern möglichst auch eine geografische Übersicht wie Google Maps. „Angesichts der Tatsache, dass der Lockdown noch mindestens drei Wochen dauert, ist es wichtig, dass wir bei unseren regionalen Anbietern bestellen“, unterstreicht die Stadtmanagerin. „Solidarität ist jetzt oberstes Gebot, um unsere wirtschaftliche Infrastruktur zu erhalten.“