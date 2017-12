Theater : Warum es Teenager so schwer haben

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Immer mehr Menschen in Deutschland leiden nach Auskunft der Krankenkassen unter Essstörungen. Mädchen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren erkranken im besonderen Maße an Magersucht und Bulimie. Um Jugendliche frühzeitig mit dem Thema zu konfrontieren, ihnen die Gefahren der Erkrankung als auch Auswegmöglichkeiten aufzuzeigen, besuchen die Schauspielerinnen Anna Koslowski und Nisan Arikan regelmäßig Schulen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen mit dem Präventionstheaterstück „Püppchen“. Unterstützung erfahren sie dabei unter anderem von der AOK.

Jetzt gastierte das Duo bereits das dritte Jahr in Folge an der Gemeinschaftsschule in Wilster. 70 Mädchen und Jungen der achten Klassenstufe kamen dort in den Genuss der rund einstündigen Darbietung, die aufzeigt, wie schwer es sein kann, ein Teenager zu sein. Gerade war die Welt noch in Ordnung, da treten plötzlich körperliche und psychische Veränderungen auf, die das Leben der jungen Heranwachsenden gänzlich auf den Kopf stellen. Während die eigene Identität hinterfragt wird, verwandeln sich die liebenden Eltern von gestern, quasi über Nacht in scheinbar herzlose Lebewesen, die ihren Kindern mit ständigen Forderungen und fehlendem Verständnis begegnen. Nicht selten kommen die Mädchen und Jungen in eine Situation, in der sie das Gefühl verspüren allein gelassen worden und überfordert zu sein.

Auf der Suche nach Möglichkeiten, die Lebenssituation zu meistern, geraten immer wieder Mädchen und Jungen auf einen falschen Weg. So auch die Hauptfiguren in der Geschichte. Lena, gespielt von Anna Koslowski, ist ein Mädchen, das zu Hause funktionieren soll, ansonsten aber wenig Beachtung ihrer Eltern erfährt. „Ich finde mein Leben zum Kotzen“, äußert sie daher und bringt damit auch ihr Problem auf den Punkt. Auf Fressattacken folgt das immer gleiche Ritual. Sie verschwindet im Badezimmer, um sich zu übergeben. Ihre besten Freundin Shirin, dargestellt von Nisan Arikan, leidet hingegen unter einer verzerrten Körperwahrnehmung. Obwohl sie bereits abgenommen hat, ist sie bestrebt, immer mehr Gewicht zu verlieren. „Warum versteht mich eigentlich keiner. Ich will nur noch zwei Kilo abnehmen, wo ist das Problem“, zeigt sie wenig Verständnis für die Sorgen ihrer Familie und Freunde, als sie direkt auf das Thema Magersucht angesprochen wird.

„Wir werden jetzt noch klassenweise mit euch in die Nachbesprechung gehen“, kündigten die Schauspielerinnen an, nachdem sie die Schüler mit ihrer Darbietung in den Bann und sprichwörtlich an ihre Stühle gefesselt hatten. „Sie haben unsere Schüler wirklich erreicht“, zeigten sich die Klassenlehrerinnen beeindruckt.