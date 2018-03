Warten auf das Land

Rat verschiebt Beschluss zu Ausbaubeiträgen

Abschied von den Ausbaubeiträgen, die Anlieger zahlen müssen, wenn vor ihrer Tür gebaut wird. Das ist das erklärte Ziel der Ratsversammlung, doch den Beschluss hat sie aufgeschoben.

Hans Emil Lorenz (UWI) wollte ihn jetzt. Die Angelegenheit sei entscheidungsreif, das Landesgesetz stehe, mit dem die Pflicht zur Erhebung der Beiträge aufgehoben werde. Der Erlass zur Ausführung komme in wenigen Wochen: „An der Tatsache selbst ändert sich gar nichts.“ Er argumentierte ebenso wie Jörn Michaelsen (FDP) mit Rechtssicherheit.

Dieselbe Begründung nutzte Ralph Busch (CDU) – allerdings dafür, erst den genauen Inhalt des Landeserlasses abzuwarten. Sein SPD-Kollege Sönke Doll unterstützte ihn: „Wir wissen immer noch nicht, wie das Land es sich genau vorstellt.“ Jedenfalls ergebe sich aus dem Entwurf für den Erlass, dass die Beitragspflicht nicht rückwirkend aufgehoben werden soll, so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Mit dem Liethberg sowie zwei Abschnitten der Störfischerstraße im Zuge der Südspange sind noch drei Vorhaben aus dem vergangenen Jahr abzurechnen.

Neue Projekte stünden in diesem Jahr nicht an, ein Schnellschuss sei ungeschickt, so Busch. „Hier will keiner dem Bürger das Geld aus der Tasche ziehen. Ich verspreche dem Bürger jetzt schon, dass wir eine vernünftige Lösung finden werden.“ Bei Doll klang es so: „Sobald die Rechtslage klar ist, werden wir dieser Sache zustimmen.“