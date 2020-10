Influenza-schutz : Wartelisten für die Grippeimpfung

In Steinburgs Arztpraxen wird der Influenza-Impfstoff knapp. Ärzte und Gesundheitsamt hoffen, dass trotzdem bis Jahresende alle Risikopatienten geimpft werden können.

von Delf Gravert

19. Oktober 2020, 16:19 Uhr

Itzehoe | Vieles ist anders im Corona-Jahr 2020. Das gilt auch für die Grippeschutz-Impfung. Für die wurde in den vergangenen Jahren stets geworben – mit überschaubarem Erfolg. Unter dem Eindruck der Pandemie wollen sich in diesem Herbst nun wesentlich mehr Menschen impfen lassen. Im Kreis Steinburg, wie im ganzen Land, wird der Impfstoff knapp. Auch für Risikopatienten ist das aber noch kein Grund zur Panik, sagt Axel Kloetzing, Vorsitzender der Kreisstelle Steinburg der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH). „Noch ist Zeit“, sagt der Allgemeinmediziner aus Horst. Klar ist aber auch: Der Impfstoff reicht nicht für alle.

Die Impfung bietet Schutz gegen die von Influenza-Viren ausgelöste echte Grippe. Sie ist nicht zu verwechseln mit einer gewöhnlichen Erkältung. Bei der Influenza-Grippe handelt es sich um eine meldepflichtige Erkrankung, die aber bei gesunden Menschen in aller Regel ohne schwerwiegende Folgen bleibt. Anders sieht es für Menschen aus, die durch andere Erkrankungen geschwächt sind. Für sie kann die Grippe lebensbedrohlich werden.

Deshalb empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut (RKI), dass sich Menschen mit Vorerkrankungen, Senioren ab 60 Jahren und Personen, die beruflich besonders gefährdet sind, mit Influenza-Viren in Kontakt zu kommen, jährlich gegen diese impfen lassen. „Diese Empfehlung gilt auch in diesem Jahr“, sagt Petra Theuerkorn, Ärztin am Itzehoer Gesundheitsamt.

Influenza-Viren sind wandlungsfähig. Jede Jahr ist daher eine neue Impfung notwendig, die allerdings keinen 100-prozentigen Schutz bietet. „Der Impfstoff für die kommende Grippesaison wird jedes Jahr auf Grundlage von Erfahrungswerten aus der Forschung entwickelt“, erklärt Theuerkorn. Wie gut der Impfstoff schützt, ist von Jahr zu Jahr verschieden. Dass eine Impfung gerade für Risikopatienten sinnvoll ist, ist in der Fachwelt aber unumstritten. In Corona-Zeiten gilt das besonders, betont die Amtsärztin. „Der Zusammenprall von Covid-19 und Influenza bei einem Risikopatienten ist sicher eine schreckliche Kombination“, sagt Theuerkorn.

Entsprechend groß ist das Interesse an einer Impfung in diesem Jahr – auch bei den Steinburger Ärzten. „Einige Kollegen haben aktuell keinen Impfstoff mehr“, berichtet Axel Kloetzing. Die Patienten müssten erstmal vertröstet werden. Weiterer Impfstoff solle demnächst geliefert werden. „Auch für Risikopatienten ist das jetzt noch kein Problem“, sagt Kloetzing. Denn die Grippewellen beginnen in aller Regel erst im Winter und erreichen im Januar und Februar ihren Höhepunkt. Das Risiko sich anzustecken ist aktuell also gering.

„Wir haben noch keinen Influenzafall in diesem Jahr gemeldet bekommen“, sagt Amtsärztin Theuerkorn. Sie hofft, dass bis Dezember noch möglichst viele Risikopatienten geimpft werden können. „Die Kolleginnen und Kollegen führen entsprechende Wartelisten“, sagt Kloetzing. Doch ob der Impfstoff für alle Steinburger Risikopatienten reicht, ist fraglich. Es wurden bundesweit 25 Millionen Dosen bestellt, ein Viertel mehr als 2019, erklärt Kloetzing. Doch allein um alle Menschen zu impfen, die unter die Empfehlung der Stiko fallen, würden 40 Millionen Dosen im Land benötigt.

Die Pharmafirmen versuchten sicher, die erhöhte Nachfrage zu bedienen, sagt Theuerkorn. Schon aus wirtschaftlichen Gründen – allerdings lasse sich Impfstoff gegen Influenza-Viren nicht mal eben herstellen. „Das Herstellungsverfahren ist kompliziert und langwierig“, erklärt die Amtsärztin. Die Planungen seien deshalb noch vor der Corona-Pandemie gemacht worden. Nun lasse sich offenbar nur begrenzt nachsteuern.

Junge und gesunde Menschen sollten daher vorerst nicht geimpft werden, damit der Impfstoff für die Risikogruppen zur Verfügung steht, sind sich Theuerkorn und Kloetzing einig. Hier sei nun das Augenmaß der Ärzte gefragt.

Eine Hoffnung haben die Experten: Möglicherweise wird die Grippewelle in diesem Winter deutlich milder ausfallen als in anderen Jahren. Alle Maßnahmen, die zur Eindämmung des Corona-Virus getroffen wurden, insbesondere Handhygiene, Abstandsregeln und Mund-Nasen-Bedeckungen, machen auch den Influenza-Viren die Ausbreitung schwerer. Petra Theuerkorn: „Auch unter diesem Gesichtspunkt ist es deshalb wichtig, dass sich alle Menschen an diese Regeln halten.“