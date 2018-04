Itzehoe : Warenhauskette Famila schließt Markt

Von der Schließung in Itzehoe sind rund 70 Mitarbeiter betroffen.

08. April 2018, 13:30 Uhr

Der Famila-Markt in Itzehoe schließt. Am Donnerstag sind die Mitarbeiter von der Geschäftsführung über die Pläne des Unternehmens informiert worden, am Freitag hat auch Geschäftsführer Christian Lahrtz auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, dass der Markt mit der Adresse Vor dem Delftor 10 voraussichtlich Ende August zum letzten Mal geöffnet sein wird. Zum 30. September soll das Haus leer sein.

Schon seit Jahren hatte das Unternehmen vergeblich einen Umbau und eine Modernisierung ihres Itzehoer Marktes geplant, die letztlich nicht so umgesetzt worden konnten, wie es sich das Unternehmen vorgestellt hatte.

Von der Schließung in Itzehoe sind rund 70 Mitarbeiter betroffen. Im Rahmen eines Sozialplans werde nun versucht, diese in anderen Märkten unterzubringen, hieß es. Die nächsten Famila-Filialen in der Region liegen in Bad Bramstedt, Rendsburg, Heide und Elmshorn.