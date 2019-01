Prozess in Itzehoe : War der Oldtimer-Unfall nur fingiert?

Ein wertvoller Mercedes wurde bei einem Unfall beschädigt. Unfall oder Absicht – das muss nun das Gericht klären.

von Delf Gravert

24. Januar 2019, 15:12 Uhr

Der Mercedes Benz 450 SL – ein Auto bei dem wohl jedem Oldtimer-Liebhaber das Herz aufgeht. 225 PS bringt der Sportwagen aus den 70ern auf die Straße. In einschlägigen Internet-Foren wird sein Preis auf bis zu 50 000 Euro beziffert. Ersatzteile gibt es kaum noch – umso schlimmer, wenn so ein Wagen mutwillig kaputt gemacht wird. So aber lautet die Anklage gegen drei Itzehoer, die sich nun wegen Betruges vor dem Amtsgerichtes verantworten müssen.

Der Vorwurf: Die Männer sollen im Jahr 2011 einen Unfall zwischen dem Oldtimer und einem neueren Mercedes fingiert haben. In einer Gerichtsverhandlung im Jahr 2013 gaben die Männer an, der Unfallfahrer sei dem Oldtimer unabsichtlich hinten aufgefahren. Die Versicherung des Unfallverursachers sollte dafür mehr als 22.000 Euro bezahlen. Der vermeintlich Geschädigte – so die Vermutung der Staatsanwaltschaft – reparierte den Wagen aber für eine deutlich geringere Summe in seiner eigenen Werkstatt.

Gutachter allerdings widersprachen damals den Ausführungen der Männer, die sich deshalb nun auch wegen Falschaussage verantworten müssen. Doch dieses Mal verweigerten alle drei ihre Aussage. Stattdessen sprachen ihre Anwälte. Und diese zweifelten nicht nur die Gutachten von damals an, sondern auch an der Schuld ihrer Mandanten: „Die Männer besitzen in ihrer Werkstatt mehrere Autos. Warum sollten sie dann unbedingt den Oldtimer demolieren?“

Sie bestanden also darauf, dass die Gutachter nochmals angehört werden. Und damit war auch klar, dass es noch eine Zeit lang dauern wird, bis ein Urteil in diesem Fall gesprochen werden kann. „Bis alle Gutachter geladen sind, wird es mindesten drei Wochen dauern“, so Richter Jan-Hendrik Weigelt. Erst dann kann auch das Verfahren fortgesetzt werden.