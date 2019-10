Rathaus Glückstadt : Wandmalereien: Kiel zeigt sich spendabel

Politiker entscheiden, ob sie Rathaus-Foyer mit Fördermitteln sanieren.

von Christine Reimers

25. Oktober 2019, 15:58 Uhr

Glückstadt | Als vor zwei Jahren das Foyer des Glückstädter Rathauses saniert wurde, gab es eine kleine Sensation. Das sagten zumindest die Denkmalpfleger. Es wurden gut erhaltene Wandmalereien entdeckt. Die Denkmalpfleger schwärmten, einige Politiker schäumten. Denn diese Malereien freizulegen, dafür wollten sie damals keine großen Summen ausgeben.

410.000 Euro an Kosten stehen im Raum. Dem stehen 287.000 Euro an Fördermitteln entgegen. Das würde bedeuten, dass die Stadt Glückstadt 123.000 Euro bezahlen müsste. Im Haushalt 2019 wurden allerdings 380.000 Euro Fördergelder eingeplant, was einem städtischen Eigenanteil von lediglich 30.000 Euro entspräche.

Entschieden wird das Vorhaben zunächst im Bauausschuss am 28. Oktober. Bei einem positivem Votum der Politik wird die Ausschreibung der Restaurierungsarbeiten kurzfristig erfolgen könnten, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

Die Fördermittel hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bewilligt.