Natur in Lägerdorf : Wanderungen rund um Lägerdorf

Der Förderverein Freibad Lägerdorf, die Gaststätte Am Wasserturm und die Landschaftsführerin Giesela Brinkmeier organisieren Wanderungen.

23. Februar 2020, 14:39 Uhr

Lägerdorf | Der Förderverein Freibad Lägerdorf, die Gaststätte Am Wasserturm und die Natur und Landschaftsführerin Giesela Brinkmeier organisieren ab März wieder Wanderungen in die Lägerdorfer Umgebung. Natur- und Landschaftsführerin Gisela Brinkmeier wird während der Wanderungen auch Wissenswertes über Umgebung und Natur erklären.

Sonnabend, 7. März, findet um 15 Uhr die erste Deichwanderung statt. Es geht entlang des Breitenburger Kanals mit Einblicken in die aufgelassene Kreidegrube Saturn, dann auf dem Stördeich bis zur Breitenburger Fähre und über Schloss Breitenburg zurück nach Lägerdorf. Die Tour ist zirka sieben Kilometer lang. Eine Moorwanderung ist Sonnabend. 25. April, sowie am Freitag, 26. Juni, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr geplant. Es geht in das Feuchtgebiet Rethwisch und zu den überstauten Flächen des Breitenburger Moores. Die Besucher sehen moortypische Pflanzen, die sich wieder angesiedelt haben, mit etwas Glück Seeadler und Wasservögel. Außerdem können sich die Teilnehmer über die Bedeutung intakter Moore in Zeiten des Klimawandels austauschen.

Das Thema Kreide behandelt die Tour rund um Lägerdorf am 22. Mai von 15 bis 17.30 Uhr. Es gibt Einblicke in eine aktive Kreidegrube und Wissenswertes über Entstehung und Nutzung der Kreide. Wieder in Lägerdorf, besuchen die Teilnehmer die Fossiliensammlung des Lägerdorfer Heimatmuseums.

Treffpunkt ist immer am Eingang des Schwimmbades in der Gärtnerstraße. Die Kosten belaufen sich auf 5 Euro, dafür gibt es einen Verzehrgutschein der Gaststätte „Wasserturm“.



> Anmeldungen unter 04828/ 9028999 oder 0172/9115177.