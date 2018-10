Spaziergänge in Lägerdorf : Wandern mit dem Förderverein

Der Förderverein Freibad Lägerdorf bietet zwei Wanderungen an.

von Joachim Möller

01. Oktober 2018, 14:56 Uhr

Viele Menschen haben in diesem Sommer das Freibad Lägerdorf kennen gelernt. Aber nur wenige kennen die Landschaft hinter dem Freibad entlang des Breitenburger Kanals bis zum Moor und Biotop. Der Förderverein Freibad Lägerdorf bietet deshalb in Zusammenarbeit mit der Natur- und Landschaftsführerin Gisela Brinkmeier und dem Dorfkrug „Am Wasserturm“ zwei weitere Wanderungen an. Der Kostenbeitrag beträgt fünf Euro und wird in Form eines Verzehrgutscheins wieder an die Teilnehmer ausgehändigt. Unter dem Motto „Gemeinsam wandern – Vielfalt der Natur erleben“ wird Gisela Brinkmeier den Teilnehmern Natur und Landschaft erlebbar machen.

Die erste Wanderung startet am Sonnabend, 13. Oktober, um 15 Uhr vor dem Freibad. Sie dauert drei Stunden, und es sind sieben Kilometer zu laufen. Es geht entlang des Breitenburger Stichkanals in das Feuchtgebiet Rethwisch. Zu sehen gibt es eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren, unter anderem Großlibellen und – mit etwas Glück – Kraniche und Seeadler. Es gibt unterwegs genug Zeit zum Verweilen und zum Fotografieren. Um 18 Uhr endet die Wanderung im Dorfkrug Am Wasserturm.

Die zweite Tour findet Sonnabend, 17. November, statt, Start ist um 14 Uhr vor dem Freibad. Die herbstliche Wanderung folgt erst dem Breitenburger Kanal, dann geht es entlang der Grube Saturn Richtung Kronsmoor zum Stördeich, über Schloss Breitenburg und das Breitenburger Holz zurück nach Lägerdorf. Die Strecke ist acht Kilometer lang, das Tempo wird moderat sein, und es gibt Plätze zum Verweilen und Schauen.



>Anmeldungen im Dorfkrug „Am Wasserturm“ unter der Telefonnummer 04828/ 9028999.