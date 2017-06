Stadtentwicklung : Wandel in der Innenstadt

vergrößern 1 von 2 Foto: ehrich 1 von 2

Nach außen sichtbar ist es noch nicht. Aber die Situation der Breiten Straße verändert sich. Von einer „Verschiebung der Zentrumsfunktion“ sprach Stadtmanagerin Lydia Keune-Sekula im Wirtschaftsausschuss. Am 11. September soll das neue Behrens & Haltermann im ehemaligen Stör-Carree eröffnen, und es zeichnet sich ab, was alle erwartet haben: Die Gewichte in der Innenstadt verlagern sich.

Vieles bleibt noch im Vagen, weil die Akteure noch nicht offen genannt werden können. Aber die Stadtmanagerin berichtete von dem „schönen Effekt“, dass die Leerstände in der Breiten Straße weiter zurückgehen und kaum noch freie Flächen blieben. Ein Anlieger werde sich ausdehnen, ein anderer deshalb in ein noch leeres Geschäft umziehen. Wenn der Neubau der Volksbank fertig ist, bezieht Flickenschild Whisky & Cigars die große Handelsfläche im Erdgeschoss. Eine neue Baustelle tut sich allerdings auf: Sportteam Augath erlebt in der kommenden Woche die letzten Verkaufstage. „Ich gehe in Rente“, sagt Inhaber Bernd Linnemeier (63).

Dennoch sieht die Stadtmanagerin gute Perspektiven für die Breite Straße, Sorgen macht ihr dagegen das Holstein-Center: Im Moment sei nicht absehbar, dass sich dort etwas tue. Die Knochenstruktur der Fußgängerzone mit zwei Magneten an den Enden solle bleiben, betonte auch der städtische Wirtschaftsförderer Thomas Carstens. Doch während die eine Seite vitalisiert werde, werde die andere schwächer. Der eigene Einfluss, da war er sich mit Lydia Keune einig, sei gering. Für das Holstein-Center „laufen intensive Bestrebungen vom Eigentümer, diese Immobilie zu veräußern“, so Carstens. Und das schon länger, bisher ohne erkennbaren Erfolg.

Allgemein gebe es bei den Eigentümern von Innenstadt-Immobilien, die oft weit weg wohnen, Tendenzen, „vielleicht marktgerechtere Vorstellungen“ zu entwickeln, so der Wirtschaftsförderer. So sei es auch beim Hertie-Haus gelaufen, aber „so weit sind wir mit dem Holstein-Center noch nicht“. Wenn sich dort ein neuer Eigentümer finde mit einer Idee für die Zukunft, seien Stadt und Stadtmanagement gefragt. Sicher sei aber aus seiner Sicht, dass es im HC nicht mehr ausschließlich Einzelhandel geben werde.

Das Stadtmanagement sei durch die Matrix für die Innenstadt-Grundstücke, aber auch durch die Abstimmung über die Weihnachtsbeleuchtung, in gutem Kontakt mit den Eigentümern, so Lydia Keune. Das Gute dabei: „Vielfach haben die auch ein Interesse und wollen etwas.“ Das führt offenbar auch außerhalb der Breiten Straße zu Fortschritten, allerdings bleibt sie auch hier vage: „Wir werden eine Entwicklung in der unteren Feldschmiede haben. Aber das ist noch nicht spruchreif.“

von Lars Peter Ehrich

24.Jun.2017