Waldorfschüler im Wunderland

24. September 2018, 10:13 Uhr

Eine „Reise in die eigene Seele“ verspricht die 12. Klasse der Waldorfschule Itzehoe mit ihren Aufführungen von „Alice im Wunderland .... und plötzlich ist alles anders“. Mit den Freunden Alice, Timo, Mike, Sebastian, Anna und Emma geht es in eine Welt voller abenteuerlicher und ungewöhnlicher Aufgaben. Das Stück ist zu sehen am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. September, um 19.30 Uhr sowie am Sonnabend um 16 Uhr, jeweils im Haus Hansen. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. In der Pause ist für Verpflegung gesorgt.