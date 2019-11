Referat in Glückstadt über Biene-Maja-Erfinder : Waldemar Bonsels: der fast vergessene Autor eines Welterfolgs

Literaturwissenschaftler Bernhard Viel stellt im Detlefsen-Museum seine Biografie vor.

04. November 2019, 17:28 Uhr

Glückstadt | Die Biene Maja kennt heute noch jedes Kind, und das fast weltweit in vielen Übersetzungen. Aber ihr Schöpfer Waldemar Bonsels geriet nach seinem Tod 1952 schnell in Vergessenheit. Zu Unrecht, befindet der Münchner Literaturwissenschaftler Bernhard Viel, der mit „Der Honigsammler“ eine viel beachtete Biografie zu ihm vorgelegt hat. Er stellte sein Portrait des „wohl unbekanntesten Bestsellerautors“ im Rahmen der Ausstellung „Abenteuerlust und Forscherdrang“ im Detlefsen-Museum vor.

Erfolg, Frauenschwarm, Villa auf Capri

Damit brachte er ein Landeskind wieder in den Norden. Denn Bonsels stammt aus Ahrensburg, wo sein Vater eine Apotheke betrieb. Später wurde dieser Zahnarzt in Berlin, Bethel und Kiel und der Sohn „Künstler, Bohemian und Verleger in München“, wie Viel ihn beschrieb. Aus Kiel nahm Bonsels die seemännische „Sehnsucht nach einem unverfälschten, ursprünglichen Leben“ mit und aus Bethel eine solide Kaufmannslehre. Mit dieser Mischung richtete er sein Leben offenbar so ein, „dass es gut verlief“, erzählte Viel schmunzelnd: Villa auf Capri, Frauenschwarm, Erfolg als Verleger.

Für die weiteren Bücher nach der „Biene Maja“ (1912) weist er Bonsels mehr „Geschäftsmann und Schauspieler als schriftstellerische Potenz“ nach. Kritisch beleuchtete Viel im Diskurs mit Museumsleiter Christian Boldt auch Bonsels Nähe zum Nationalsozialismus und sein anbiederndes „Spiel mit dem Antisemitismus“, der sich in seinen eigenen Schriften und Werken nicht findet. Insofern spiegeln sich in Bonsels Leben auch die Brüche deutscher Geschichte wider.

Viels Fazit: Mit der „Biene Maja“ habe Bonsels in Zeiten beginnender Verhaltensforschung um 1900 ein Erfolgsprojekt verfolgt und auch literarisch einen großen Wurf vorgelegt. „Das Originalwerk ist mehr als eine Geschichte für Kinder. Es ist ein Abenteuer- und zugleich Bildungsroman für Erwachsene.“

Nach dem Muster von Goethes Wilhelm Meister bricht Maja aus ihrer Welt aus, muss ihre Erfahrungen allein sammeln und wird am Schluss von Käfern gerettet, denen sie zuvor geholfen hatte. „Maja ist wie in einem romantischen Märchen sowohl friedliebend als auch wehrhaft. Das ist pädagogisch wertvoll“, befindet Viel und bemängelt, dass die meisten späteren Bearbeitungen die gute Geschichte stark verharmlosen. So freute er sich, dass die Bücherstube am Fleth, die die Lesung mit einem Büchertisch begleitete, auch das Original vorrätig hat.