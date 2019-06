Strahelndes Itzehoe : Wahrzeichen wieder erleuchtet

Der Turm der Itzehoer Kirche St. Laurentii wird im Dunkeln angestrahlt.

Itzehoe | „Wenn ich den Turm sehe, bin ich zu Hause.“ Das hört Wiebke Bähnk, Pastorin bei der Innenstadtgemeinde, nicht selten. Wie gut also, dass der Turm von St. Laurentii nun auch bei Dunkelheit wieder weithin zu sehen ist: Die Halogenstrahler auf dem Dach des benachbarten Gemeindehauses funktionieren wieder.

Wie lange das nicht der Fall war, weiß Bähnk nicht. Im Herbst sei es jemandem aufgefallen, doch allein konnte die Gemeinde das Problem nicht lösen. Hilfe fand die Pastorin bei den Stadtwerken Itzehoe: Sie beteiligten sich nicht nur mit einem „nennenswerten Betrag“ an der Reparatur der Strahler, sondern unterstützten auch in technischer Hinsicht. Über ein Rundsteuergerät sind die Lampen an die Straßenbeleuchtung gekoppelt: Sie schalten sich zusammen mit den Straßenlaternen ein und um 23 Uhr unabhängig davon wieder aus. Stadtwerke-Geschäftsführer Gregor Gülpen betont die Verbundenheit zur Region: „Was liegt näher, als dass wir unseren Kirchturm ins richtige Licht setzen.“

Und das auch noch zu einem passenden Termin: In seiner jetzigen Form entstand der Turm im Jahr 1894. Also vor 125 Jahren – um so besser passe es nun zum Jubiläum, dass das Bauwerk wieder seine filigrane Schönheit zeige, freut sich der frühere Propst Berend Siemens, der sich zu Beginn dieses Jahrtausends sehr für die Turmsanierung eingesetzt hatte. „Jetzt ist er wieder das Wahrzeichen der Stadt – Tag und Nacht.“ Von der Autobahnabfahrt Itzehoe-Süd kommend sei er ebenso zu sehen wie aus der Bahn, bestätigt Pastorin Bähnk erfreut: „Es ist ein anderer Anblick.“