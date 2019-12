Weihnachtsmarkt in Kellinghusen : Wärmende Getränke der Renner

Beim Weihnachtsmarkt in Kellinghusen gab es Kunsthandwerk und Musik – aber der Renner waren „Apfelzauber“, Grog und Kakao.

15. Dezember 2019, 16:19 Uhr

Kellinghusen | Von der „Heißen Oma“ über den „Roten Wikinger“ bis hin zum „Apfelzauber“ reichte die Palette an heißen Getränken, mit der das Publikum versuchte, sich warm zu halten. Denn stimmungsvoll, kuschelig und gemütlich wurde es beim Kellinghusener Weihnachtsmarkt am Wochenende nur in den Zelten und den geschlossenen Räumen.

Denn draußen hatten es die Besucher überwiegend mit beißender Kälte, Wind und immer wieder Regen zu tun.

Hunderte Besucher rund um St.-Cyriacus-Kirche

Am Tag vor dem 3. Advent lockte der Markt zwar wieder Hunderte von Besuchern zum Geschehen rund um die St.-Cyriacus-Kirche, die allerdings deutlich kürzer dort verweilten, als im Vorjahr.

Acht Stunden lang wurde ihnen von mittags bis abends wieder ein abwechslungsreiches Programm in vorweihnachtlicher Atmosphäre geboten. Es lockte das Angebot zahlreicher Kunsthandwerker und Aussteller, und der Weihnachtsmann verteilte Geschenke an die Kinder.

Die Stände sowie die musikalischen Darbietungen in der Kirche verzeichneten ebenso großen Zulauf wie das gegenüber liegende Gemeindehaus in der Lindenstraße mit seinem Freigelände.

ZITAT Aufgrund des Wetters hatten wir hier drin viele Gäste. Ursula Lassen, Leiterin des Gemeindehauses

Und Lassen freute sich auch über 32 gespendete Torten. „Der Erlös kommt dem Anbau an das Gemeindehaus in der Lindenstraße zugute.“

In der Budenstadt auf dem Kirchenberg bot die Klasse 12a der Gemeinschaftsschule Kellinghusen Süßigkeiten für die Kinder sowie Grog für die Erwachsenen an – und das angesichts der Kälte nicht erfolglos.

ZITAT Die haben uns die Bude eingerannt. Fabienne Friedrich, Schülerin

Vom Erlös wollen die Zwölftklässler ihre Studienfahrt Ende März nach Malta mitfinanzieren. Wohl beschwingt durch den wärmenden Grog, seien die Leute alle nett gewesen, berichtete Lina Krüger.

Selbstgebaute Futterhäuser und Nisthilfen

Geschützt von einer Stützmauer der Kirche, hatte Thomas Timmermann gemeinsam mit Bettina Brügmann nebenan seine selbst gebauten Vogelhäuschen, Futterhäuser und Nisthilfen aufgebaut. „Ich habe schon einige verkauft“, freute er sich und sagte: „Besonders gut kamen Eichhörnchen-Futterhäuser an.“ Am Stand der Freiwilligen Feuerwehr gab es unterdessen roten Met und „Apfelzauber“.

Das kommt bei der Kälte richtig gut an. Jörg Leidig, Feuerwehrmann

Bei Glühwein, heißem Kakao und Punsch hatten es sich unterdessen viele im Zelt des Kaufmännischen Vereins (KVK) an Stehtischen gemütlich gemacht. „Es ist super, mit Freunden hier zu sein wie jedes Jahr“, sagte Helmut Schönhoff aus Kellinghusen, während er sich einen großen Schluck Glühwein schmecken ließ.

Die Turmbläser, die vom Rathausturm Weihnachtslieder geblasen haben, gefielen mir besonders gut. Nicol Schlegel, Besucherin

„Da haben viele geweint vor Glück“, ergänzte Kerstin Busley. Beste Stimmung herrschte auch hinterm Tresen des KVK, wo es neben dem Glühwein „Heiße Oma“ mit Eierlikör auch Kakao in allen Variationen gab. „Ein großer Run auf unsere warmen Getränke setzte vor allem wegen des Wetters ein“, hatte der Vorsitzende Timo Laackmann beobachtet. Trotz des Wetters hätten alle Programmpunkte aus Vorführungen, Musik und Mitmachaktionen gut funktioniert. „Und am Abend wurden es dann noch einmal ein paar mehr Besucher.“