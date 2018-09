Weihnachtsaktion in Krempe : Wärme in der kalten Jahreszeit: Päckchen packen für Albanien

Die Elim-Gemeinde beteiligt sich als Sammelstelle für eine Weihnachtspäckchenaktion der Albanienhilfe aus Wismar.

von Carsten Wittmaack

28. September 2018, 14:25 Uhr

Die Elim-Gemeinde in Krempe beteiligt sich auch dieses Jahr wieder als Sammelstelle für eine Weihnachtspäckchenaktion der Albanienhilfe aus Wismar, mit der pro Jahr 2500 bis 3000 Schuhkartons von deutschen Helfern persönlich nach Albanien gebracht und dort in den Bergdörfern verteilt werden. „Die Armut dort ist selbst für albanische Verhältnisse ungewöhnlich groß“, sagt Pastor Dietmar Schöer von der Kremper Elim-Gemeinde, der seit 1997 in der Albanienhilfe ehrenamtlich mitarbeitet. „Liebe, die ankommt“ lautet das Motto der Vereinsarbeit. Das trifft besonders auf die jährliche Weihnachtsaktion zu: Viele Spender und ehrenamtliche Helfer machen es mit ihrem Engagement möglich, Weihnachtsgeschenke zu den Kindern in Albanien zu bringen – bis in die entlegensten Dörfer. „So wird etwas menschliche Wärme in der kalten Jahreszeit verbreitet.“

Wer sich beteiligen möchte, kann dies tun, indem er ein oder mehrere Päckchen nach bestimmten Vorgaben packt. Informationen dazu finden sich im Prospekt im Internet unter: www.chwev.de/de/weihnachten. Über diesen Link kann auch für ein Päckchen gespendet werden, das dann von den freiwilligen Helfern in Wismar gepackt wird.



>Nach Terminabsprache mit Pastor Schöer unter 0160/5576586 können die Päckchen noch bis zum 26. Oktober in der Elim-Gemeinde in der Breiten Straße 81 in Krempe abgegeben werden.