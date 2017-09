Kirchengemeinde Wilster : Wackenerin übernimmt Kirchenjugend 

vergrößern 1 von 2 Foto: Schwarck(2) 1 von 2

Nach sieben Jahren verlässt Jugendmitarbeiter Timo Milewski die Kirchengemeinde Wilster, um eine neue Aufgabe in seiner Heimatgemeinde Hamburg-Niendorf zu übernehmen. Als seine Nachfolgerin in Wilster und der Wilstermarsch hat mit Beginn des Monats September die 28 Jahre alte Religionslehrerin Kerstin Kauffel aus Wacken ihr Amt angetreten. Sie war unter mehreren Bewerbern vom Kirchengemeinderat Wilster zur neuen Jugendmitarbeiterin gewählt worden.

Nach sieben Jahren in den Kirchengemeinden Wilster, St. Margarethen, Brokdorf, Wewelsfleth, Beidenfleth und Krummendiek sowie im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf gehe eine wunderbare Zeit für ihn zu Ende, sagte Timo Milewski. Die rund 150 Besucher des Abschiedsgottesdienstes in der St.-Bartholomäus-Kirche hörten dabei auch ein wenig Wehmut in der Stimme des scheidenden Jugendmitarbeiters mitschwingen. „Ich habe mich hier immer wohlgefühlt“, betonte Milewski. Er sei für die Offenheit und die Freundlichkeit dankbar, der er dort immer begegnet sei. Darum falle ihm der Weggang auch schwer, und doch gehe er mit viel Freude an seine neue Aufgabe in Hamburg heran. Danke sagte er allen Menschen, mit denen er in Wilster und der Wilstermarsch habe zusammenarbeiten dürfen und so manches auf den Weg gebracht habe. Er schloss mit dem Wunsch, dass die Gemeinden in der Wilstermarsch weiter zusammenwachsen würden und lebendig seien.

„Heute endet dein Dienst in unserer Kirchengemeinde. Vollende, was du begonnen hast, und wende das, was nicht gelungen ist, zum Guten“, wandte sich Pastorin Telse Möller-Göttsche an Timo Milewski. Als ausgebildeter Theologe habe er sich an vielen Stellen in den ihm anvertrauten Gemeinden eingesetzt, im Konfirmandenunterricht, bei Jugendfreizeiten und anderen Aufgaben mehr, habe Menschen getauft und getraut, habe Sterbende begleitet, erinnerte die Vorsitzende des Kirchengemeinderats.

Beritt Mahrt fand namens der Mitarbeiter humorvolle Worte über das Wirken Milewskis in der Wilsteraner Kirchengemeinde und signalisierte: „Wir gönnen dir deine neue Stelle in Hamburg. Danke Timo, dass Du bei uns warst!“ Es schlossen sich weitere Redner an, unter anderem Antje Osenger aus dem Basarkreis und Pastor Eckart Grulke für die benachbarten Kirchengemeinden. Er betonte: „Danke für die tolle Zusammenarbeit. Es waren sehr schöne Jahre mit dir!“ Chorgesang und Instrumentalmusik von Teamern und Pfadfindern schlossen sich dem Gottesdienst an, ehe der Abend mit einem geselligen Beisammensein im Gemeindehaus ausklang.

von Volker Mehmel

erstellt am 05.Sep.2017 | 05:00 Uhr