FReiwillige übernachten in der Kuhle : Wacken Open Air unterstützt Aktion gegen Wohnungslosigkeit

Eine Nacht im Freien, im Dezember: Was WOA beteiligt sich an einer Aktion gegen Obdachlosigkeit.

17. Oktober 2019, 16:09 Uhr

Wacken | Das Wacken Open Air nimmt im 7. Dezember am weltgrößten Event gegen Wohnungslosigkeit teil.

Das Straßenmagazin Hempels veranstaltet das einzige „Sleep out“ Deutschlands in der Wackener Kuhle. Die Veranstaltung geht auf die Initiative „World’s Big Sleep Out“ (WBSO) zurück, die jeden Winter ein Übernachtungsevent unter freiem Himmel organisiert, um auf die globale Not obdachloser und wohnungsloser Mitmenschen aufmerksam zu machen.

Diesmal wird der WBSO an über 50 weltbekannten Orten wie dem New Yorker Times Square oder dem Princes St. Gardens in Edinburgh zeitgleich durchgeführt – und das Wacken Open Air (WOA) wird zusammen mit dem gemeinnützigen Verein Hempels das deutsche Gegenstück ausrichten.

Zitat: Als wir von der Aktion hörten, waren wir schnell Feuer und Flamme. Jo Tein, Hempels-Vorstand

Mit ins Boot für die Übernachtungsmöglichkeit holte Hempels die WOA-Macher mit ihrer Firma ICS. Die Festival-Veranstalter Thomas Jensen und Holger Hübner unterstützen gern.

„Wir sind betrübt über die enorme Zahl wohnungsloser Menschen und hoffen, dass wir zusammen mit Hempels dabei helfen können, mehr Bewusstsein für diese Problematik zu erwecken.“

Keine neue Thematik für WOA-Macher

Sie arbeiteten bereits erfolgreich mit Organisationen wie „Engel in den Straßen“ oder „Hanseatic Help“ zusammen. „Nun möchten wir unser Engagement auch durch die Teilnahme beim World’s Big Sleep Out weiter vertiefen.“

Info:

Interessenten können sich unter www.bigsleepout.com registrieren.

Bis zu 300 Teilnehmer haben die Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung an diesem exklusiven Event teilzunehmen, die Nacht in einem selbst mitgebrachten Schlafsack in der sogenannten Kuhle zu verbringen und im Rahmen dieser Aktion über ihre sozialen Netzwerke Spenden zu sammeln.

Zitat: Im Dezember bei weniger als zehn Grad und möglicherweise Nieselregen die Nacht unter freiem Himmel zu verbringen, ist sicherlich eine besondere Herausforderung. Jo Tein.

Er weiß: „Aber für viele Menschen ist das leider Normalität.“ Sollte es wirklich regnen, werden die Gäste vor Ort Schlafsack-Regenschutzüberzüge erhalten können.

Für das Rahmenprogramm hat das ICS-Team bereits einiges geplant. So wird unter anderem WOA-Veteran Moritz „Mutz“ Hempel für musikalische Unterhaltung sorgen, ebenfalls wird der Kieler Musiker und Autor Heinz Ratz zu Gast auf der Bühne sein.

Tim Mälzer kocht

Außerdem werden sich die Hollywoodstars Will Smith und Hellen Mirren per Videoleinwand melden. Für Essen sorgen Tim Mälzer und das Team seiner „Speisewerft“, die gemeinsam mit Dithmarschen Tourismus regionale Produkte verarbeiten und auf biologisch abbaubaren Palmblättern servieren werden.

Der gesamte Erlös wird zu einer Hälfte in ein Hempel-Wohnprojekt fließen, die andere Hälfte ist für die weltweiten Projekte des schottischen Initiativträgers gedacht.