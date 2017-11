Wacken Open Air : Wacken Open Air fünfmal als bestes Festival nominiert

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

von Kristina Röhrs

erstellt am 21.Nov.2017 | 12:09 Uhr

Mit 75000 Besuchern gilt das Wacken Open Air als das weltgrößte Heavy-Metal-Festival. Bald könnte es sich auch mit dem Titel als bestes Festival Europas schmücken. Das WOA ist gleich fünfmal für die European Festival Awards nominiert: Das WOA 2017 in der Kategorie „Best Major Festival“, die Wacken Winter Nights, die Full Metal Cruise und Full Metal Mountain stehen in der Kategorie „Best Small Festival“ zur Wahl. Die Winter Nights sind außerdem als „Best New Festival“ nominiert.

Rund 350 Festivals gibt es in Europa. Seit 2010 werden die besten in Groningen in den Niederlanden ausgezeichnet – das nächste Mal wieder im Januar 2018. Ob einer der Preise dann nach Wacken geht, haben die Fans in der Hand. Sie können auf der Website des Awards für das WOA abstimmen (http://eu.festivalawards.com/vote).