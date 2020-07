Corona-Krise im KReis Steinburg : Wacken: Music-Camp als digitale Session am Computer

Statt auf dem Festivalgelände des WOA treffen sich die Teilnehmer bei Online-Workshops.

01. Juli 2020, 14:10 Uhr

Wacken | Erstmalig finden ab Sonnabend, 4. Juli, die Wacken-Digi-Sessions statt. Diese krisenfeste Alternative zum beliebten Wacken-Music-Camp (WMC) wurde entwickelt, da aufgrund der Corona-Krise die Musikfreizeit nicht wie gewohnt auf die Beine gestellt werden kann.

Die jungen Metalheads können dank des digitalen Konzepts trotz Corona-Einschränkungen online eigene Bands gründen und musikalisch kreativ werden: Nur auf das WOA-Festivalgelände muss in diesem Jahr verzichtet werden.

ZITAT: Wir wollen auch in diesen besonderen Zeiten den Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich kreativ auszuleben und ihrer musikalischen Leidenschaft nachzugehen. Daher wird es 2020 ein virtuelles Camp geben. Matthias Edeler, Landesverband der Musikschulen in Schleswig‐Holstein

Edeler leitet das Projekt gemeinsam mit Enno Heymann von der Wacken Foundation. Statt das Wacken-Music-Camp ersatzlos abzusagen, haben sich die beiden Projektleiter nicht entmutigen lassen und kurzerhand das Konzept der Wacken-Digi-Sessions entwickelt.

Das Programm des sonst einwöchigen Musikcamps auf dem WOA-Festivalgelände wird nun auf zwei Wochen gestreckt.

Aufnahme-Session im Studio

Die Teilnehmer erhalten online Instrumental-, Gesangs- und Songwritingworkshops und nehmen an einer eintägigen Aufnahme-Session in einem Tonstudio teil. Wie beim WMC werden auch bei den Wacken-Digi-Sessions die Workshops durch namhafte Musiker der Szene geleitet.

Mit dabei sind unter anderem Noa Gruman von Scardust, Nibbs Carter von Saxon und Linus Klausenitzer von Obscura.

Unter dem Motto „Selber Musik machen auf dem WOA-Festivalgelände“ findet das Wacken-Music-Camp bereits seit 2014 immer in den schleswig-holsteinischen Sommerferien statt.

Teilnehmer zwischen 13 und 17 Jahren

Das Camp wird vom Landesverband der Musikschulen in Schleswig-Holstein in Kooperation mit „Kurs 54°N Verein Kulturraum Steinburg“ veranstaltet und unter anderem durch die Wacken Foundation gefördert. Fortgeschrittene Bandmusiker und Musikneulinge im Alter von 13 bis 17 Jahren gründen in inspirierender Camp-Atmosphäre eigene Bands und schreiben eigene Songs.

Kreative Entfaltung

Schon seit Gründung des Projekts stehen die Aspekte Teamgeist, Do-it-yourself-Haltung und kreative Freiheit im Mittelpunkt. Das Konzept der Wacken-Digi-Sessions bietet die Möglichkeit, auch in Corona-Zeiten bei genau diesen Aspekten keine Abstriche machen zu müssen. Den Veranstaltern ist es wichtig, den Jugendlichen auch in der aktuellen Krisenzeit kreative Entfaltungsräume zu bieten.