WOA und DKMS : Wacken-Fans spenden 2222 Euro für DKMS

Genau 2222,22 Euro hat eine Internetauktion von Fans des WOA gebracht – das Geld geht an die DKMS.

24. März 2020, 17:01 Uhr

Wacken | Die Metalszene hat erneut ihre Solidarität mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) bewiesen: Mit einer Online-Auktion und der Hilfe zahlreicher Unterstützer hat es die Facebookgruppe Wacken:Open:Air – 2.0 geschafft, 2.222,22 Euro für den Kampf gegen Blutkrebs zu sammeln. Für alle eine Herzensangelegenheit, wie Gruppenadministrator Mario Döhnert sagt.

„Ich habe mich 2015 auf Wacken registrieren lassen. Uns hat damals eine Freundin mit an den DKMS-Stand genommen, und es war sofort klar, dass ich mitmachen würde“, sagt der 34-jährige Metal-Fan. „Ich finde den Einsatz des Wacken-Open-Air-Teams für die DKMS großartig – vor allem das der Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner. Dieses Engagement nehmen sich viele Fans zum Vorbild.“

Seit dem Start der Kooperation im Jahr 2014 haben sich mehr als 10.000 Fans als potenzielle Lebensretter in der DKMS registriert – 39 von ihnen haben bereits Stammzellen gespendet. So entstand gemeinsam mit seinen Facebook-Administrator-Kollegen Stefan Klein und Dennis Trepka die Idee, eine Hilfsaktion für die DKMS zu starten. Sie entschieden sich für eine Auktion, deren Erlös direkt an die Organisation gespendet werden sollte. „Metalheads sind dafür bekannt anzupacken, wenn Not am Mann ist“, sagt Döhnert. Kurzerhand wurden Unterstützer angefragt, die Merchandising-Artikel spendeten. Auch namhafte Metalbands machten mit. Die Auktion fand live im Internet statt.