Friedenstag in Kellinghusen : Wachsam gegen Rechtsextremismus

„Frieden.Leben.“ Unter dieser Überschrift steht der Kellinghusener Friedenstag am Freitag, 1. September, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Die jährlich anlässlich des Antikriegs- und Weltfriedenstags begangene Veranstaltung feiert zudem einen runden Geburtstag: „In diesem Jahr organisieren wir die zehnte Veranstaltung “, sagt Heinz-Jürgen Heidemann.

Gemeinsam mit Walter Vietzen und weiteren Mitstreitern gehört der Kellinghusener zu den Initiatoren des örtlichen Friedenstags. Die Idee dazu stammt aus der von ihnen gegründeten Bürgerinitiative „Kellinghusener Stadtwege zur Mitmenschlichkeit – Friedensstele Stolpersteine“. Mit der Installation einer Friedensstele auf dem Kirchengelände sowie mit der Herausgabe eines Faltblatts, welches auf Erinnerungsstätten in Kellinghusen für die Kriege im 19. und 20. Jahrhundert aufmerksam macht, arbeitete die Initiative vielfältig gegen das Vergessen. Den Weg weist die Broschüre auch zu den drei „Stolpersteinen“ mit den Namen von Kellinghusener Widerständlern, die vor Ort von SA-Schergen erschossen wurden, im KZ umkamen oder die KZ-Haftfolgen nicht überlebten. In der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Folgen rege besonders der Friedenstag mit wechselnden Schwerpunkten zum Nachdenken an, unterstreicht Heidemann. Gehör fand die Veranstaltung auch in der Landeshauptstadt. „Zwei Innenminister waren bei uns zu Gast“, so Heidemann. Mittlerweile wird der Friedenstag unter dem Dach des Kriminalpräventiven Rats der Stadt (KPR) veranstaltet. Vorsitzende Monja Niesemann erinnert an rechte Vorkommnisse in den 80er Jahren, als die Kommune wegen brauner Umtriebe in den Blick des Verfassungsschutz geriet, und an spätere Ereignisse wie Fackelzug, Wurf eines Brandsatzes gegen das Polizeigebäude sowie der persönlichen Bedrohung des Lehrers Vietzen durch junge Rechtsextreme. Wachsamkeit gegenüber Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sei auch gegenwärtig geboten, unterstreicht Niesemann.

Stets lebendig gehalten hat das Thema Deutschlehrer Vietzen in der Real- und späteren Gemeinschaftsschule. Vor allem die Begegnung mit Zeitzeugen hätten Schüler zur Recherche und Produktivität angeregt, sagt Vietzen. Nachhaltig beeindruckten die Erzählungen von Fritz Bringmann die junge Generation. Bereits mit 17 Jahren geriet der Antifaschist 1935 in die Fänge der Gestapo. Folter und Willkür überlebte er in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Neuengamme. Ein gemeinsam mit dem damals schon hochbetagten Bringmann gedrehter Schüler-Film über dessen Lebens-und Leidensstationen gehört zum diesjährigen Programm des Friedenstags. Zu Gast ist außerdem die SPD-Chorgruppe mit Friedensdensliedern „gegen Krieg und Faschismus.“