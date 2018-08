Telefonärger in Glückstadt : Vorübergehend nicht erreichbar

Die Telefonleitungen sind seit Wochen gestört, und die Kunden beschweren sich über mangelnde Auskünfte der Telekom.

von Christine Reimers

20. August 2018, 17:47 Uhr

„Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar, bitte rufen Sie später nochmal an.“ Wer in den vergangenen Tagen den Kindergarten Elbbande anrufen wollte, hatte ein Problem. Auch private Telefongespräche waren vielerorts nicht möglich. Einige Telefonanschlüsse in Glückstadt sind sogar seit Wochen nicht erreichbar. Die erste Störung hatte der städtische IT-Fachmann Timon Schröder bereits im März gemeldet.

Die Grundschule hat ein besonderes Problem. „Der Datenanschluss an das Landesnetz ist seit Mittwoch weg“, sagt Schröder. Damit kann die Verwaltung nicht arbeiten. Grund sind Leitungsarbeiten. „30 Meter Kabel wurden in der vergangenen Woche ausgewechselt. Seitdem funktioniert so einiges nicht mehr.“ Wenn die Telekom-Mitarbeiter ein Problem gelöst hätten, produzieren sie damit an anderer Stelle neue. „Immer Chaos“, sagt der IT-Fachmann. Als Katastrophe empfindet er: „Auch wir telefonieren uns durch Hotlines durch.“ Es fehlen Ansprechpartner, die vor Ort koordinieren.

Einigen Bürgern riss inzwischen der Geduldsfaden, sie beschwerten sich bei unserer Zeitung darüber, dass die Telekom keine konkreten Auskünfte gebe.

Die gibt Nico Göricke, Pressesprecher der Telekom. Inzwischen sei ein weiteres Kabel beschädigt, erklärt er. „Damit der Asphalt an der Fehlerstelle aufgeschnitten werden kann, haben wir ein Halteverbot gegenüber der Schule beantragt. Die Genehmigung hierfür liegt uns derzeit noch nicht vor.“

Der Telekom-Sprecher beteuert, dass eine Störung im Normalfall binnen 24 Stunden behoben sei. „Bei länger andauernden Störungen wie bei Unwetterfolgen informieren wir unsere Kunden – sofern wir ihre Handynummern haben via SMS“, sagt Göricke. Die regionalen Techniker nehmen zudem Kontakt mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinde auf. In der Regel sei der Kundenservice an sieben Tagen rund um die Uhr unter 0800 330 1000 erreichbar.

Andre Hoefs berichtet, wie es seiner Mutter Christine Sophie Tobies ergangen ist. Der Anschluss der 81-Jährigen ist seit dem 28. Juli gestört. „Zunächst dachte sie, es liege an ihrem Apparat, und sie kaufte ein neues Telefon.“ Doch die Störung blieb, und der Sohn rief bei dem Telekom-Stördienst an. „Ein Techniker wurde beauftragt, der mir telefonisch mitteilte, es gebe ein Problem im Leitungsnetz. Dieses allerdings werde von einer Fremdfirma bearbeitet und könne ein oder zwei Tage dauern.“ Es tat sich nichts, er rief nach drei Tagen wieder die Telekom an. Wieder bekam ich die gleiche Auskunft: ,In Bearbeitung’.“ Nach drei weiteren Tagen bekam Hoefs die Auskunft, dass es sich um ein wohl größeres Problem handeln würde und das mehrere Beschwerden vorliegen würden. „Das Callcenter war aber nicht in der Lage mir zu sagen, wie lange es noch dauern wird. Mir wurde gesagt, die Techniker vor Ort seien telefonisch nicht zu erreichen.“

Christine Sophie Tobies weist daraufhin, dass in ihrer Straße viele ältere Menschen wohnen. „Wir alle sind auf das Telefon angewiesen“, sagt sie.

Der Kindergarten ist seit Mittwoch telefonisch abgekoppelt. Viele Kinder sind neu, manche „schnuppern“ noch. „Die Eltern versuchen uns zu erreichen, um nachzufragen“, sagt Sabine Schade, stellvertretende Geschäftsführerin der Familienbildungsstätte. „Derzeit wird vieles über private Handy geregelt.“