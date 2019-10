Klinikum Heide : Vortrag über Krebs in der Speiseröhre

Dr. Thomas Thomsen informiert über Refluxkrankheit.

Brunsbüttel | Im Rahmen der 11. Brunsbütteler Krebsinformationstage hält der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Westküstenklinikum Brunsbüttel, Dr. Thomas Thomsen, am kommenden Montag, 28. Oktober, um 19 Uhr im Konferenzraum der Klinik an der Delbrückstraße einen Vortrag zu Krebserkrankungen der Speiseröhre.

In Deutschland erkranken pro Jahr etwa 3800 Menschen an Krebs der Speiseröhre. Die häufigste Ursache dafür ist die so genannte Refluxkrankheit. Wie beim Sodbrennen steigt auch hier Mageninhalt zurück in die Speiseröhre. Während normales Sodbrennen in der Regel aber nur die Folge einer Unverträglichkeit ist und meist schnell wieder verschwindet, hat die Refluxkrankheit unterschiedliche Ursachen und verursacht dauerhafte Beschwerden, deren Folge eine bösartige Veränderung der Schleimhaut in der Speiseröhre sein kann.

In seinem Vortrag erklärt der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Westküstenklinikum Brunsbüttel die Risikofaktoren für Speiseröhrenkrebs und wie Risiken vermieden werden können. Außerdem spricht er über Frühzeichen und stellt Behandlungsstrategien vor.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.