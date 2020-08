Frauengeschichten aus Glückstadt : Vortrag über Frauen in der alten Strafanstalt

in ihrem vierten Band über Frauen in Glückstadt haben sich Christine Berg und Jutta Ohl auch den Strafanstalten gewidmet.

von Christine Reimers

23. August 2020, 17:38 Uhr

Glückstadt | „Züchtlingin und Wahnsinnige. Frauen im alten Zuchthaus“ – darüber sprechen Christine Berg und Jutta Ohl am Sonnabend, 29. August, von 15 bis 16.30 Uhr im Garten des Detlefsen-Museum. Beide haben „Fortunae – 400 Jahre Frauengeschichte(n)“ vor Kurzem als Band 4 herausgebracht. Die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln sind für alle Gäste obligatorisch – ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben.

Berichte über oft kurze Leben

Christine Berg wird in ihrem Vortrag über Gefängnisinsassinnen der Glückstädter Strafanstalten, 1766 bis 1875, an ausgewählten Beispielen das oft kurze Leben sowie Todesursachen und Inhaftierungsgründe von Frauen vorstellen. Aber auch Frauen, die in Glückstadt wieder aus dem Zuchthaus entlassen wurden, werden erwähnt.

Schwerpunkt Kriegs- und Krisenzeiten

Band 4 hat einen neuen Teil, der mit dem Schwerpunkt Kriegs- und Krisenzeiten auf „unbequeme, schwierige und berührende“ Themen der letzten gut 200 Jahre aufmerksam machen möchte. Christian Boldt und Corinna Schmidt, Leitungsteam des Detlefsen-Museums in Glückstadt, verweisen im Vorwort in Band 4 darauf, dass viel zu lange den Frauen ihr Platz in der Geschichte verwehrt wurde.

„Fortunae Band 4“ ist bereits im Buchhandel erhältlich (ISBN: 9783750480612) und kann am 29. August auch direkt von den Herausgeberinnen erworben werden.