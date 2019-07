Baustelle Glückstadt : Vorsicht geboten

An der Baustelle in der Glückstädter Stadtstraße müssen Autofahrer jetzt verstärkt aufpassen.

von shz.de

18. Juli 2019, 17:12 Uhr

Glückstadt | So langsam nimmt die Baustelle in Höhe der Rhin- und Schwarzwasserbrücken an der Stadtstraße Gestalt an. Wie berichtet, werden dort zwei Behelfsbrücken gebaut, die alten Brücken kommen weg, um Platz zu schaffen.

Bereits seit Mitte Juni ist die Firma Ernst Karl aus Westerhorn damit beschäftigt, die bisherigen Grünflächen auf dem Steinbeis-Gelände in eine Ausweichstraße zu verwandeln. Jetzt wurde noch der rechte Gehweg aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Er verläuft stadtauswärts parallel zur künftigen Behelfs-Bundesstraße. Der Gehweg musste gesperrt werden, weil im Baustellenbereich lange Eisenträger angeliefert wurden. Diese werden für die Tiefgründung der zwei Behelfsbrücken über Rhin und Schwarzwasser gebraucht.

Gleichzeitig beginnen vorbereitende Baumaßnahmen für die beiden Behelfsbrücken. Das sind vorgefertigte Elemente, die eigentlich für einen Katastrophenfall eingelagert sind. Jetzt aber als Behelf dienen.

Fußgänger und Radfahrer, die auf der Seite der Firma Steinbeis-Papier unterwegs sind, müssen jetzt die Stadtstraße jeweils queren. Dazu wurden drei behelfsmäßige Fußgängerüberwege mit gelber Folie markiert und ausgeschildert. In Kürze sind die Übergänge auch barrierefrei. Weil die drei sicheren Querungsmöglichkeiten in der Stadtstraße zumindest zeitweilig einen Stop-and-go-Verkehr zur Folge haben werden, bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich um eine besondere Aufmerksamkeit. Dies gilt auch für den Abbiegeverkehr in und aus Richtung Nordmarkstraße.

Die Ausweichstraße und die Behelfsbrücken sollen dann bis Ende September fertig sein. Anschließend werden der Straßenverkehr sowie Fußgänger und Radfahrer umgeleitet. Anschließend folgt der voraussichtlich langwierigere Rückbau der jetzigen Brückenbauwerke.

Die geschätzten Kosten betragen 5,4 Millionen Euro für die Rhinbrücke und 3,5 Millionen Euro für das Schwarzwasser. „Die Summe von 8,9 Millionen Euro ist jeweils inklusive der Behelfsumfahrung“, so Iris Dautwitz, stellvertretende Chefin beim zuständigen Landesbetrieb Straßenbau.

Die beiden jetzigen Brücken halten der Verkehrsbelastung auf Dauer nicht Stand, heißt es von Seiten des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehrs zur Notwendigkeit der Arbeiten.