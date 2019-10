Blumen für Glückstadt : Vorfreude auf den Frühling

Aktion „Glückstadt blüht auf“: Freiwillige Helfer setzen zehntausende Blumenzwiebeln.

21. Oktober 2019, 13:57 Uhr

Glückstadt | Gute vier Jahre lebt Sara Saberi in Glückstadt. Vor dieser Zeit war die gebürtige Iranerin aus Afghanistan mit ihrer Familie in die Bundesrepublik geflüchtet. Mittlerweile ist die Elbestadt zu ihrer zweiten Heimat geworden. Sie besucht das Detlefsengymnasium, im kommenden Jahr will sie dort ihr Abitur bauen. „Ich bin der Stadt und den Menschen hier unendlich dankbar und freue mich, etwas für Glückstadt tun zu können. Das ist mein zweiter Geburtsort“, sagt sie und setzt fleißig Zwiebeln in die Erde.

Glückstadt blüht auf

Sara Saberi ist eine von acht Flüchtlingen, die den Stadtteilbeirat Nord mit 15 Aktiven im Rahmen der Aktion „Glückstadt blüht auf“ unterstützen. Es gilt, 10.000 Krokusse und Perlhyazinthen entlang der Stolpmünder Straße in die Erde zu bringen.

Herbert Sosat

„In gemeinsamen Aktionen werden wir die Stadt schon zum Blühen bringen“, sagt Christian Wenzel, Vorsitzender im Stadtteilbeirat. Ortswechsel: Zur gleichen Zeit sind vom Kreisel am Janssenweg über Neuendeich bis zur Bürgermeister-Schinkel-Straße etwa 30 Mitglieder von „Aktiv für Glückstadt“ und etliche zugezogene Bürger schwer beschäftigt. Mit dem gleichen Ziel, nur doppelt so hoher Anzahl: 20.000 Krokusse und Perlhyazinthen setzen fleißige Hände in den Boden.

Frühstück für alle

Mit einem guten Frühstück – zu dem auch die Flüchtlinge aus Nord gekommen sind – gekräftigt, geht es munter ans Werk. Mittendrin sind Klaus Eule, seit 2016 Initiator der Aktion, und Igor Neer, Beschaffer der riesigen Zwiebelmengen. Die Stadtwerke verlegten notwendige Kabel, der Supermarkt Frauen spendierte den Strom.

Herbert Sosat

So angetrieben, surren unablässig etliche Pflanzbohrer. Das macht es einfach, die Löcher mit den Zwiebeln zu füllen. „Tolle Sache“, sagt Adele Magnussen, die mit Enkelin Luisa emsig bei der Sache ist. Seit drei Jahren sind sie bei den Pflanzaktionen dabei.

Letztes Mal für Klaus Eule

Insgesamt haben „Aktiv“ und Stadtteilbeirat jetzt 180.000 Blumenzwiebeln an Straßenränder und markante Plätze der Stadt gesetzt. Und Klaus Eule sieht das fleißige Treiben in seiner letzten Pflanzaktion auch mit einem kleinen Wehmutstränchen: „Ach, ich bin doch gar nicht wichtig. Wichtig ist die Aktion und das es auch in den nächsten Jahren weitergeht.“ Sagt es und tritt die frisch aufgeworfene Erde über den Zwiebeln fest. Nach getaner Arbeit wartet ein kräftiger Imbiss auf die fleißigen Pflanzer. Und im nächsten Frühling kann Glückstadt weiter aufblühen.