Unfall : Vorfahrt missachtet – drei Verletzte

Sachschaden und drei Leichtverletzte forderte Freitagnachmittag ein Unfall an der Kreuzung Obendeich/B 431 in der Gemeinde Engelbrechtsche Wildnis.

07. August 2020, 18:31 Uhr

Engelbrechtsche Wildnis | Drei Leichtverletzte forderte Freitagnachmittag ein Unfall an der Kreuzung Obendeich in der Gemeinde Engelbrechtsche Wildnis. Gegen 16.35 Uhr wollte ein 32-Jähriger aus Hamburg mit seinem weißen Polo – aus Herzhorn kommend – die Bundesstraße 431 überqueren. Dabei übersah er vermutlich den schwarzen Peugeot eines 24-Jährigen, der in Richtung Glückstadt unterwegs war. Der Glückstädter sowie der Hamburger und seine Beifahrerin (32) wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in die Kliniken Elmshorn und Itzehoe gefahren werden. Für gut eine Stunde war die B 431 nur halbseitig befahrbar. Die beschädigten Fahrzeuge wurden mit Abschleppwagen abtransportiert.