Itzehoer bei parlamentarischem Austausch : Vor dem Berufsstart ins Ausland

Ein 24-jähriger Itzehoer profitiert von Kooperation der Parlamente in Deutschland und den USA.

von shz.de

27. September 2018, 11:09 Uhr

Ein Auslandsjahr nach der Schule – das ist bei jungen Schulabsolventen schon fast üblich. Torge Gelard hat es anders gemacht: Als Berufsanfänger ist der 24-jährige Itzehoer jetzt für ein Jahr in den USA.

„Nach dem Abi war ich eher darauf fixiert, eine Ausbildung, beziehungsweise ein Studium zu finden und habe ein Auslandsjahr gar nicht in Betracht gezogen. Ich dachte mir, dass es nach der Ausbildung am besten passen würde, bevor das richtige Berufsleben startet“, sagt der Kaufmann für Marketingkommunikation.

Im Rahmen des 35. Parlamentarischen Partnerschafts-Programms (PPP) des Bundestags verbringt er nun ein Jahr in den USA, ebenso wie Schülerin Anne Borwieck aus Friedrichskoog. Beide stehen unter der Patenschaft des Bundestagsabgeordneten Mark Helfrich. Er wünsche ihnen „eine wunderbare Zeit mit großartigen Erlebnissen“, sagt der Christdemokrat. „Von den Erfahrungen aus meinem US-Schuljahr zehre ich noch heute.“

Das war auch für Gelard ein Bewerbungsgrund. Während seiner Ausbildung bei einer Hamburger Medienagentur wurde er auf das PPP aufmerksam gemacht. Das Konzept gefiel ihm, und außerdem: „Ein guter Freund ist derzeit auf Weltreise und hat mich etwas mit dem Reisefieber angesteckt, da ich noch nie längere Zeit im Ausland war“, sagt der Itzehoer. Nach seiner Online-Bewerbung und einem Auswahltag wurde er mit anderen Bewerbern Helfrich vorgestellt – und dieser entschied sich für Gelard. Dieser beendete sein Arbeitsverhältnis für das Auslandsjahr – „es gab aber großes Verständnis für mein Unterfangen“.

In seinem Jahr möchte Gelard „versuchen, so viele Menschen wie möglich kennenzulernen“ Er macht als Werkstudent ein berufsbezogenes Praktikum und besucht die University of Reno im Bundesstaat Nevada im Westen der USA, etwa vier Stunden östlich von San Francisco.

Gelard ist das erste Mal in den USA. „Mein Vater und mein Bruder waren bereits dort und haben nur positiv berichtet“, erzählt er. Die aktuelle Lage und Präsident Trump waren für ihn „kein Grund, den Austausch abzubrechen“. Im Gegenteil: „Ich möchte aus möglichst vielen Perspektiven herausfinden, wie die Leute über diese Situation denken, und auch erfahren, wie gespalten das Land wirklich ist.“

Schon die ersten Tage in New York begeisterten ihn, die Menschen seien sehr freundlich und hilfsbereit. „Viele tolle und einzigartige Erfahrungen“ erhofft sich Gelard. Eines seiner Hauptziele: „Die Kultur und Denkweise der Menschen zu verstehen und internationale Kontakte zu knüpfen.“