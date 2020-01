Polizei warnt erneut : Vor allem in Itzehoe: Mehr als 20 Betrüger-Anrufe an einem Tag

Dieses Mal fiel niemand darauf herein: Telefon-Betrüger versuchen es immer wieder, Donnerstag vor allem in Itzehoe. Die Polizei warnt erneut.

10. Januar 2020, 10:47 Uhr

Itzehoe | Der falsche Polizist Meier oder der vermeintliche Enkel – die Betrüger lassen nicht locker. Mehr als 20 Anrufe, die meisten davon in Itzehoe, zählte die Polizei am Donnerstag. „Glücklicherweise ist keinem der Betroffenen ein Schaden entstanden. Alle Angerufenen legten ausreichend Skepsis an den Tag und beendeten die Gespräche zeitnah“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Dennoch nimmt sie die Flut an Anrufen zum Anlass für eine erneute Warnung: Am Telefon solle man sensibel und skeptisch sein und weder auf Geldforderungen noch auf Ausfragetaktiken reagieren. Die Täter haben es insbesondere auf Senioren abgesehen: „Es ist wahrscheinlich, dass die Betrüger die Telefonnummern ihrer potenziellen Opfer aus öffentlichen Telefonverzeichnissen entnehmen und sich dabei diejenigen Namen herauspicken, die vermeintlich aus älterer Zeit stammen und damit vermutlich älteren Menschen gehören“, so Neufeld.

Die Geschichten der Betrüger sind vielfältig. Am Donnerstag wurde überwiegend vorgespiegelt, es hätten sich Straftaten im Umfeld ereignet. Teils seien die Betroffenen gewarnt worden, aus Sicherheitsgründen das Haus nicht zu verlassen. Zudem gehe es den Tätern um die Personaldaten der Opfer und den Namen ihrer Bank, sagt Neufeld. Sie unterstreicht: „Selbst wenn die echte Polizei diese Daten benötigen würde oder aber andere schwerwiegende Anliegen hätte, würde sie Abfragen und Mitteilungen dieser Art nicht telefonisch abwickeln.“

Wenn ein angeblicher Polizist anrufe, ist also Skepsis angebracht. Im Zweifel solle die 110 gewählt werden, rät die Sprecherin. Und wer sich vor solchen Anrufen schützen wolle, könne seine Nummer ändern oder sie aus dem Telefonbuch streichen lassen. Denn: „In der Regel kennt derjenige, der etwas von Ihnen möchte, Ihre Rufnummer.“