Hilfe im Behördendschungel : Vor allem Frauen nutzen Sozialberatung in Itzehoe

Erster Jahresbericht: Das Angebot „Itzehelp“ der Diakonie wird gut angenommen.

von Delf Gravert

13. Juli 2020, 17:11 Uhr

Itzehoe | Seit gut einem Jahr bietet die Steinburg Sozial GmbH, eine Tochter der Diakonie Altholstein, in Itzehoe eine Sozialberatung an. „Itzehelp“ soll möglichst niederschwellig sein und in vielen Lebenslagen Unterstützung bieten. Das Angebot werde gut angenommen, sagt Beraterin Julia Held bei der Vorstellung eines ersten Jahresberichts.

Vor allem Fragen der Existenzsicherung und zum Umgang mit Behörden beschäftigten die rund 150 Menschen, die bisher Helds Beratung suchten. Das Spektrum reicht von einfachen Verständnisproblemen bei Behördenschreiben bis zur Beantragung einer Pflegestufe oder von Arbeitslosengeld II. Held hilft selbst, soweit möglich, und vermittelt sonst an andere Stellen, wie den Pflegestützpunkt oder die Schuldnerberatung, weiter. „Das klappt inzwischen immer besser, weil ein Netzwerk entstanden ist“, sagt die Sozialpädagogin.

Genutzt wird das kostenlose Angebot überwiegend von Frauen, die zu 71 Prozent die Beratungen in 2019 in Anspruch nahmen. 2020 hat Held trotz Corona bereits jetzt fast ebenso viele Beratungen durchgeführt wie im gesamten Vorjahr. „Itzehelp wird bekannter“, sagt sie. „Viele Anrufer berichten, sie hätten durch Bekannte davon erfahren.“ Zwei Drittel der Klienten kommen aus Itzehoe, ein Drittel aus dem Umland.

Gestartet war Held im Frühjahr 2019 am Bahnhof. Inzwischen berät sie in der Timm-Kröger-Straße 2. Finanziert werden ihre 25 Stunden Beratungstätigkeit pro Woche zunächst befristet auf drei Jahre von der Deutschen Fernsehlotterie. „Wir sehen aber, dass der Bedarf da ist und streben daher eine Verlängerung über den März 2022 hinaus an“, sagt Vanessa Trampe-Kieslich, Geschäftsbereichsleiterin Soziale Hilfen bei Steinburg Sozial. „Aus unserer Sicht wäre eine Verstätigung wünschenswert.“