Sänger immer willkommen : Vor allem Bässe sind gefragt: Oelixdorfer Liedertafel sucht Nachwuchs

Avatar_shz von Ludger Hinz

19. Dezember 2019, 12:11 Uhr

Oelixdorf | Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft: Die Oelixdorfer Liedertafel nutzte auch in diesem Jahr die Gelegenheit, mehrere ihrer Sänger während ihrer Weihnachtsfeier auszuzeichnen. Beim Jahresabschluss in der Gaststätte Unter den Linden mit 53 Teilnehmern, darunter 32 Aktive, wurde die Ehrung nach einem Essen mit Ehrengast, Bürgermeister Jörgen Heuberge vorgenommen. Dabei wurde unter anderem Manfred Schulz für 60 Jahre als aktiver Sänger gewürdigt, weiterhin in Abwesenheit Annemarie Wolf für 25 Jahre aktive Sangestätigkeit sowie weitere Ehrungen für 20 und 10 Jahre. Zudem wurde auch fördernden Mitgliedern für langjähriges Engagement gedankt.

Gefeiert wurde das von den Sangeskollegen im Anschluss unter der Leitung von Renate Becker mit einem kleinen musikalischen Vortrag einiger Lieder. Der Chor bevorzugt das klassische Liedgut, singt Volkstümliches in modernem Gewand, klassische Chorsätze und auch unbekanntere und plattdeutsche Lieder.

Obwohl als Chor gut besetzt, suchen die Sänger auch weiterhin neue Mitglieder, wie der Vorsitzende Adalbert Becker sagte. „Wir bräuchten besonders Bass-Stimmen, aber alle anderen sind uns auch willkommen.“ Jeder, der Interesse hat, kann mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr zu den Proben ins „Unter den Linden“ kommen.

Auch im kommenden Jahr hat die Liedertafel wieder einiges vor. So führt sie eine Fünf-Tages-Tour Anfang Juli mit einigen Auftritten ins Münsterland. Das Sommerkonzert mit Kaffeetafel findet am Sonnabend, 23. August, um 15 Uhr im „Unter den Linden“ gemeinsam mit dem Oelixdorfer Musikzug statt. Hat man im vergangenen Jahr noch den Kindergarten im Ort unterstützt, so fließt der Erlös des Chorkonzerts dann an die Jugendarbeit vom Oelixdorfer Musikzug.

> Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft: Manfred Schulz (60 Jahre aktiver Sänger), Annemarie Wolf (25 Jahre), Dietlind Peters (20 Jahre), Gerda Harms, Sabine Braun und Harald Braun (10 Jahre).