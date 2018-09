Vor 60 Jahren war es Liebe auf den ersten Blick

von shz.de

18. September 2018, 10:04 Uhr

Auf einem Jahrmarktsball in St. Margarethen im Sommer 1952 haben sich Kurt und Helga Schmidt geb. Kock kennengelernt. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich der 84-Jährige. Sechs Jahre später haben sie geheiratet. Heute feiern sie nach 60 Ehejahren das Fest ihrer Diamantenen Hochzeit.

Der aus Landscheide stammende Bräutigam und seine in Büttel geborene Ehefrau haben viele Jahre den elterlichen Bauernhof im Ortsteil Kuhlen bewirtschaftet. Heute leben hier ihr Sohn Gerd und dessen Familie. Tochter Heike wohnt mit ihrer Familie im Allgäu. Sechs Enkelkinder sind der besondere Stolz des diamantenen Brautpaares, das 1990 sein schmuckes Häuschen an der St. Margarethener Hafenstraße bezogen hat. Hier fühlen sich die Schmidts wohl und heimisch.

Nach der Schulzeit in Landscheide und St. Margarethen war Kurt Schmidt zunächst in der Landwirtschaft tätig, um dann mit seiner Frau den Hof in Kuhlen zu übernehmen. In großem Umfang hat sich der Jubilar auch ehrenamtlich engagiert. Er ist nach langjähriger aktiver Dienstzeit inzwischen Ehrenmitglied der Feuerwehr und war elf Jahre deren Schriftführer, war Sielverbands- und Jagdvorsteher sowie viele Jahre Ausschussmitglied im Wasserverband „Unteres Störgebiet“ und als stellvertretender Deichgraf für den Abschnitt von der Harrwettern bis zum Holstenreck an der Grenze nach Dithmarschen zuständig.

Für sein ehrenamtliches Engagement hatte Ehefrau Helga immer großes Verständnis. Sie selbst war in jungen Jahren als Hauswirtschafterin in Barmstedt tätig gewesen. In St. Margarethen pflegte sie die Gemeinschaft als Mitglied des DRK-Ortsvereins und des Landfrauenvereins. Kurt Schmidt hat in St. Margarethen seit 1976 den Boßelsport wieder neu belebt. Auf seine Initiative hin wird seitdem einmal im Jahr dieser alte Heimatsport am Elbdeich ausgeübt. Mit großer Begeisterung pflegt er seine Hobbys: den Gesang und das Musizieren auf seinem Akkordeon. Damit begleitet er als Mitglied der Liedertafel St. Margarethen deren Gesang von Shantys und maritimen Liedern.