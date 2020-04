Corona : Von wegen Grenzen dicht – unkontrolliert durch halb Europa

Marion von Oppeln und Lars Bessel berichten von ihrer abenteuerlichen Heimreise von Irland zurück nach Itzehoe.

von Andreas Olbertz

05. April 2020, 13:56 Uhr

Itzehoe | „Ein Winter in Irland“ lautete das Motto von Marion von Oppeln und Lars Bessel. Drei Monate lang hatten die Diplom-Grafikdesignerin und der Journalist ihren Arbeitsplatz ins irische Kilcrohane verlegt. Den Nationalfeiertag St. Patrick’s Day wollten sie noch auf der Grünen Insel feiern und dann zurück kommen – eigentlich. Denn die Corona-Krise warf die Rückreise-Pläne der Itzehoer gründlich über den Haufen.

Fähre gecancelt

„Die Fähre wurde kurzerhand gecancelt. Wer da gebucht hatte, hat halt Pech gehabt“, berichtet Bessel. Also sahen sich die beiden nach einer alternativen Verbindung um. Die sollte eine Woche später von Dublin nach Cherbourg führen. Bessel: „Aber kommen wir überhaupt noch nach Frankreich rein und dann da durch?“ Recherchen im Internet ergaben, dass dies mit einem Passierschein eigentlich möglich sein sollte. Anfragen an das Konsulat seien unbeantwortet geblieben, erst nach Tagen kam der Hinweis auf die Homepage der Französischen Regierung.

Alle Pubs in Irland dicht

Die Pubs seien in Irland schon sehr früh geschlossen worden. Wer Irland kenne, wisse, dass es dann ziemlich schlimm sein muss, denn das komplette soziale Leben finde dort statt. Für Lars Bessel hat das positive Folgen: „Wir konnten uns deshalb nicht richtig verabschieden. Dann müssen wir da wohl noch mal wieder hin.“

Zitat „Wir hatten aber schon alles ins Auto geladen und sind trotzdem los gefahren.“ Lars Bessel, Journalist

In der Nacht vor der Abfahrt verhängte die Irische Regierung den endgültigen Lock-Down. „Man durfte sich nur noch zwei Kilometer um sein Haus herum bewegen“, schildert Bessel die Auswirkungen: „Wir hatten aber schon alles ins Auto geladen und sind trotzdem los gefahren.“

Unkontrolliert fuhren die beiden durch Irland, auf die Fähre und in Frankreich wieder runter. Lars Bessel: „Es war allen egal, ob wir vielleicht infiziert sind, es gab keine Temperaturmessungen, nichts.“

Grenzübergang bei Achen geschlossen

Durch Frankreich und Belgien waren sie auf menschenleeren Autobahnen unterwegs. Über Google-Maps erfuhren sie, dass der Grenzübergang bei Achen geschlossen war. „Aber das Navi hat uns gleich eine Ausweichroute über die Grüne Grenze empfohlen“, berichtet Bessel: „In Deutschland waren die Autobahnen dann voll wie immer.“

Zitat „Die Realität ist diametral anders“. Lars Bessel, Journalist

In Irland hatten die beiden Auswanderer auf Zeit Nachrichten gelesen von geschlossenen Grenzen und Staaten, die sich abschotten bis hin zum Touristenverbot für Schleswig-Holstein. „Die Realität ist diametral anders“, so Bessels Erfahrung: „Als überzeugter Europäer freue ich mich, dass es funktioniert. Aber in Corona-Zeiten finde ich das eher irritierend.“