Mordprozess Dammfleth : Von Prostitution, Drogen und Gewalt

Im Mordfall Dammfleth hat die Schwester der Angeklagten ausgesagt – und ein zerüttetes Beziehungsgeflecht beschrieben.

von Ilke Rosenburg

01. Oktober 2019, 18:56 Uhr

Dammfleth/Itzehoe | „Nach außen sah alles gut aus“ – so fasste die Zeugin, Schwester der Angeklagten, die Beziehung zwischen Jessica M. und Miroslav P. kurz zusammen. Doch ihre Aussage gestern vor dem Landgericht Itzehoe im Dammflether Mordprozess machte eines deutlich: Die scheinbar heile Welt hatte tiefe Risse. Und das nicht erst seit der Mitangeklagte Yasar S. auf den Reiterhof in Dammfleth gezogen war. Jessica M. und Yasar S. werden beschuldigt, gemeinschaftlich Miroslav P. heimtückisch ermordet zu haben. Die Tat soll sich Ende April 2017 ereignet haben, die Leichenteile des Opfers wurden im März dieses Jahres von der Polizei auf dem Dammflether Grundstück ausgegraben. Auf die Spur gebracht hatte die Beamten der Ex-Freund von Sophie M., der älteren Tochter von Jessica M. und Miroslav P.. Inzwischen sitzt auch die 16-Jährige wegen Tatverdachts in Untersuchungshaft.

Die drei Erwachsenen kannten sich schon lange. Die Zeugin erzählte von Prostitution, Drogen und Gewalt. Die Angeklagte arbeitete als Prostituierte in einem Hamburger Bordell, betrieben von ihrer Mutter. Dort habe sie – vor etwa 20 Jahren – auch Miroslav P. kennengelernt, der Kunde war. „Er hat Drogen genommen. Es war kein einfaches Leben, sondern sehr schwierig“, fügte die Zeugin hinzu. Miroslav P. habe Kokain und Gras konsumiert. „Es gab Schwierigkeiten, wenn er auf Drogen war.“ Ob es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sei, fragte die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt. Die Zeugin erzählte, was sie selbst erlebte – kurz nachdem die ältere Tochter des Paares geboren war. Zwischen Jessica M. und Miroslav P. habe es Streit gegeben, die Schwester sei dazwischen gegangen, woraufhin er sie gegen einen Schrank geschubst und geschlagen habe. Auch von Verletzungen bei Jessica M. berichtete sie aus der Zeit Anfang bist Mitte der Beziehung. Vor sechs Jahren brachen die Kontakte zwischen den Schwestern nahezu ab – seit damals ist die Zeugin Lebenspartnerin des Bruders des Ermordeten. Die Beziehung zwischen den Brüdern sei katastrophal gewesen. Auf Familienstreitigkeiten wollte die Zeugin aber nicht weiter eingehen.

Den Angeklagten Yasar S. kannte auch die Zeugin aus der damaligen Bordellzeit. Nicht als Kunde, vielmehr habe S. dort ausgeholfen. Und er sei schon damals mit Jessica M. befreundet gewesen. Auch Miroslav P. und Yasar S. hätten miteinander Geschäfte gemacht, in welchem Stil wollte sie nicht preisgeben. Beide hätten sich aber nicht sonderlich gemocht.

Dafür aber Jessica M. und Yasar S. schon seit langem. „Sie weiß, dass Yasar sie liebt“, meinte die Zeugin. „Sie selbst wollte aber nichts von ihm“, fügte sie hinzu. Dass daraus zuletzt in Dammfleth aber eine Liebesbeziehung wurde, davon zeigte sich eine ehemalige Nachbarin, die vor der Schwester in den Zeugenstand gerufen worden war, überzeugt. Die Nachbarin, die heute in Wilster lebt, erzählte von einer Schwangerschaft der Angeklagten nach dem Verschwinden von Miroslav P. – als sie ins Vertrauen gezogen worden sei, sei die Angeklagte etwa in der 23. Woche gewesen. Die sei sich aber nicht sicher gewesen, wer von den beiden Männern Vater des Kindes wäre. Die Angeklagte habe versucht, durch schwere Arbeiten eine Fehlgeburt herbeizuführen. Da das nicht klappte, seien sie und Yasar S. für eine Spätabtreibung nach Holland gefahren.

Die Kontakte zu Jessica M. seien Ende 2017 immer weniger geworden, so die Nachbarin, es habe sogar zwischen ihnen Streit gegeben, und dann habe man sich nicht mehr getroffen. Die Beziehung zwischen Jessica M. und Miroslav P. hatte sie zuvor als harmonisch beschrieben. Allerdings habe es ihm nicht gepasst, dass der „beste Freund“ seiner Lebensgefährtin Anfang 2017 zu ihnen auf den Hof gezogen sei. Da habe es schon gekrieselt. Ende April, Anfang Mai hieß es dann plötzlich, dass Miroslav P. bei Nacht und Nebel verschwunden sei. Und es sei von der Angeklagten schon so rübergekommen, dass er ihr fehle und sie nicht verstehen könne, warum er weg sei, ohne was mitzunehmen.



>Nächster Prozesstermin: Dienstag, 22. September, 9.30 Uhr.