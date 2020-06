Abschlussfeiern : Von ESA bis Abitur: Gemeinschaftsschule Kellinghusen entlässt 93 Abgangsschüler

In insgesamt sieben Veranstaltungen wurden in der Störstadt die Absolventen feierlich verabschiedet.

von Delf Gravert

28. Juni 2020, 14:52 Uhr

Kellinghusen | Kein Chorgesang, keine Sketche, keine Schülerreden, keine Party. Statt dessen: Konzert mit Spuckschutz und Abschied nur im Klassenverbund. Die Corona-Regeln erfordern eine andere Gestaltung der Feierlichkeiten zum Schulabschluss. In der Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe wurden in sieben Veranstaltungen 93 Schüler in einen neuen Lebensabschnitt entlassen. Zuletzt erhielten die Abiturienten der Klasse 13a die Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife.

Über eine völlig neue Perspektive scherzte Musiklehrerin Geraldine Zeller am Flügel hinter Plexiglas. Gesang und musikalische Klänge übersprangen die Grenze jedoch mühelos und sorgten für eine festliche Stimmung im locker besetzten Schulforum. Krisen böten stets auch Möglichkeiten sie zu bewältigen, unterstrich auch Schulleiter Gerd Christian Thielmann mit Blick auf wechselnde Szenarien seit dem 13. März, als die Schule „dicht gemacht“ wurde.

Eine Schlussfolgerung könne aus der Ausnahmesituation schon jetzt gezogen werden: „Digitales Lernen ist nicht alles und überhaupt keine Alternative zum Schüler-Lehrer-Sozialkontakt“, so der Schulleiter. Aus Corona-Zeiten bliebe zudem die Überlegung, die übliche Massenentlassung vielleicht auch zukünftig durch kleinere Feiern zu ersetzen.

Die Schüler der 13a beglückwünschte Thielmann zum bestandenen Abitur unter herausfordernden Umständen. Eine Besonderheit stelle der Jahrgang für ihn noch aus anderen Gründen dar. Die heutigen jungen Erwachsenen zählten vor neun Jahren zum ersten Jahrgang unter seiner Schulleitung.

Dem „kleinen Haufen“ von damals gratulierte auch Klassenleiter Frank Eichhorn. „Ihr habt Höhen und Tiefen überwunden, aber euch nie überwinden lassen.“ Das Ende der Schulzeit mit der Hochschulreife bezeichnete er als „Baustein für das künftige Lebenshaus“, dessen Gestaltung nun weitergehe.





> 93 Schüler verließen die Gemeinschaftsschule. 28 von ihnen erlangten den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA), 31 den Mittleren Schulabschluss (MSA), neun Schüler verließen die Schule mit der Fachhochschulreife und 25 Schüler machten das Abitur mit Noten von 1,3 bis 3,7 (Notendurchschnitt 2,6).