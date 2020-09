Von Aldi zu Dali

Oliver Grajewski gestaltet Jahresausstellung bei Itzehoer Versicherungen

25. September 2020, 12:52 Uhr

Itzehoe | Er hat eine große Sammlung auffälliger Motive oder Zitate, absurder Bilder oder Merkwürdigkeiten, die er in seine comicartigen Zeichnungen einarbeitet. Der Berliner Künstler Oliver Grajewski, der in Itzehoe aufgewachsen ist, nimmt mit seinen assoziativen Verfremdungen die westliche Zivilisation aufs Korn. „Anspruchsvoll, herausfordernd, aber nie elitär und von unglaublicher Zartheit“, nannte der Berliner Kunsthistoriker Jens Meinrenken die Bild-Text-Kombinationen, die nun rund ein Jahr lang auf den Fluren der Itzehoer Versicherung zu sehen sind.

Mit seiner Kommentarreihe „Abend im Abendland“, die auch als Buch erschienen ist, spießt Grajewski Zeitgeschichte und alltägliche Beobachtungen mit der Feder auf. „ALDI“ reimt er auf „DALI“ und kontrastiert optisch Kunst und Kommerz. Für den Kunstmarkt ist das nicht gedacht, über das Internet kann Grajewski mittlerweile auch Galeristen umgehen und mit Wissenschaftlern, Politikern oder Klimaaktivisten Diskussionen anregen oder Auftraggeber wie Amnesty International grafisch unterstützen.

Man könne die Anspielungen und Hintergründe nachverfolgen oder sich einfach an den Bildern erfreuen, so der Künstler, der die Besucher in kleinen Gruppen humorvoll in seine Ideen einführte. Dabei stellte er mit Ausschnitten aus dem Band „Ein Tag im Moor“, der die Provinz-Kindheit thematisiert, den zweiten Schwerpunkt der Schau vor – und begrüßte seine Eltern.

Der 52-Jährige, der auch eine Reminiszenz an seinen verstorbenen Mentor Karl-Heinz Kock zeigt, freute sich, dass er mit seiner Werkschau den Bogen zu seinem künstlerischen Ursprung schlagen kann. So ist auch sein altes Merkheft aus der Vc der Auguste-Viktoria-Schule als Grundlage für Comic Nr. 348 zu sehen, der aus einem Rübezahl-Schriftzug eine schülerhafte „Übezahl“ macht.

Für die Itzehoer sind die Motive die ungewöhnlichsten und mutigsten in der Reihe der Jahresausstellungen seit 1996. Bedenken seien schnell verflogen, als sich die Mitarbeiter begeistert zeigten, so Vorstandsvorsitzender Uwe Ludka. Die Pandemie dürfe nicht dazu führen, dass Kunst keinen Raum mehr finde.





>Zu sehen werktags von 8 bis 20 Uhr.