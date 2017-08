Aussergewöhnliche Lebensgeschichte : Vom Flüchtling zum Kirchenvorstand

vergrößern 1 von 1 Foto: Lux 1 von 1

Ahmad Roshani ist ein Mensch, der gern Verantwortung übernimmt. Das war in seiner Heimat Iran schon so. Doch wie sollte das gehen? Ein engagierter, konvertierter Christ in der Islamischen Republik? Unmöglich ist das, wusste Roshani. Lebensgefährlich. Der Ingenieur floh mit Frau und Kindern von Teheran nach Deutschland und landete in Wrist. Sie waren nun in Sicherheit und konnten ihren Glauben in der evangelischen Kirchengemeinde Stellau frei leben. Doch sie mussten bei Null anfangen.

Nur auf das Asylverfahren warten und Deutsch lernen reichte Ahmad Roshani nicht. Er begann, beim Frühstückstreffpunkt „Menschen aus aller Welt“ mitzuarbeiten. Und er engagierte sich im Hauskreis, in dem sich Christen persischer Sprache in der Gemeinde treffen. Die Freude an diesem Engagement ist spürbar, wenn Roshani von den gemeinsamen Abenden mit der Bibel erzählt. „Das geht im Iran so nicht“, bekräftigt der 37-Jährige. „Hier aber können wir in Freiheit gemeinsam die Bibel lesen und uns austauschen über das Leben in Deutschland, über unsere Freude und Sorgen.“

Jetzt bot sich Roshani die Gelegenheit, noch mehr Verantwortung in der Kirche zu übernehmen. Er galt in der Gemeinde als zuverlässig und zupackend und wurde angesprochen, für den Kirchengemeinderat zu kandidieren. Prompt wurde er mit breiter Mehrheit gewählt. Endlich maßgeblich gestalten in Stellau, ein Amt haben. Den Glauben so leben können, wie er sich das vorstellt. Vom Flüchtling zum Vorstand.

Jedoch fand er sich im Kirchengemeinderat erst einmal in einer Flut von Gesetzen, Beschlussvorlagen und fremden Strukturen wieder. Das Ganze sehr formal und fern der Alltagssprache. Den Mut verlor er nicht – und der Kirchengemeinderat fand zu einer einfacheren Sprache. „Wir diskutieren jetzt anders im KGR“, berichtet Pastorin Gritta Koetzold. „Langsamer, verständlicher. Zurzeit empfinde ich das als eine Bereicherung und Entschleunigung.“ Manchmal müsse sie etwas auf Englisch übersetzen. KGR-Mitglied Jochen Kotowski sagt zu den Veränderungen im Vorstand: „Nein, das nervt mich nicht. Es ist gut, wenn unser Gremium sich weiter entwickelt. Dadurch, dass Ahmad Roshani mit dabei ist, haben wir einen viel weiteren Horizont. Wir sind als Gremium offener und beweglicher geworden. Davon können wir nur profitieren.“

Pastorin Koetzold und dem KGR war außerdem wichtig, den Arbeitsschwerpunkt Integration personell im KGR vertreten zu haben. Inzwischen gibt es einen Integrationsausschuss, in dem Roshani Mitglied ist. Außerdem widmet er sich im Kirchengemeinderat seinen Lieblingsthemen Gottesdienst und Kita. „Ich bin einer von drei Zuständigen für Kita-Angelegenheiten“, berichtet der zweifache Vater, dessen jüngerer Sohn die evangelische Kita Wiesenkinder besucht. Die Strukturen seien neu, aber seine Kollegen erklärten ihm alles. Sein zweites Thema, Gottesdienst, sei seine Herzensangelegenheit schon zu Zeiten der heimlichen Hauskreise im Iran gewesen. Wer mit Ahmad Roshani spricht, merkt, dass er angekommen ist im Dorf und einen Platz gefunden hat. Er möchte mit seiner Familie in Wrist bleiben.

Über die Veränderungen im Kirchengemeinderat Stellau freut sich Pastorin Birgit Dušková, Flüchtlingsbeauftragte des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf, ganz besonders. „Integration ist Teilhabe, ganz einfach. Es ist nicht gut, wenn Flüchtlinge auf die Rolle der Hilfeempfänger reduziert werden. Sie haben verschiedene Gaben, die sie auch bei uns einsetzen können. Damit sie diese nutzen können, müssen wir manchmal etwas verändern. In der Kirchengemeinde Stellau kann man erkennen, dass dies alles andere als nachteilig ist, sondern für alle am Ende ein Gewinn.“





von nr

erstellt am 24.Aug.2017 | 18:00 Uhr