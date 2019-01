Ausbau der Bundesstraße 5 bei Itzehoe : Vollsperrung wird vorgezogen

Die Arbeiten laufen planmäßig. Somit wird bereits ab Mai die endgültige Fahrbahndecke auf einem Teilstück aufgetragen.

von nr

30. Januar 2019, 15:51 Uhr

Der Ausbau der Bundesstraße 5 zwischen Itzehoe und der Anschlussstelle Bekdorf geht planmäßig voran.



In Gesprächen zwischen dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) und dem bauausführenden Unternehmen Depenbrock Bau konnten die Planungen an das Baugeschehen nunmehr angepasst werden. So kann die in früheren Planungen vorgesehene vierwöchige Vollsperrung dieses Teilabschnittes zum Aufbringen der endgültigen Fahrbahndecke über alle drei Fahrbahnen vom Juni dieses Jahres in den Mai (ab KW 18) vorgezogen werden.

Das gesamte neun Kilometer lange Teilstück zwischen Itzehoe und Willster soll Ende 2021 fertig sein. Eine Fortsetzung nach Brunsbüttel ist derzeit nicht geplant, wird aber von der Wirtschaft gefordert.