Tier-Dokumentation : Voller Saal bei Green-Screen-Filmfestival

So vielfältig wie die Natur selbst sind auch die Filme, die Jahr für Jahr beim Internationalen Naturfilmfestival Green Screen gezeigt werden. Die Vergabe des sh:z-Publikumspreises liegt in der Hand unserer Leser. Und auf die wartete gestern im Cinemotion Kino mal wieder eine schwierige Entscheidung. Einige der Besucher kommen jedes Jahr zu den Filmen des Green Screen–Festivals ins Cinemotion. Im fast bis auf den letzten Platz besetzten Saal des Kinos standen für das Publikum drei Natur-Filme zur Auswahl, am Ende galt es für jeden Gast für seinen Favoriten abzustimmen.

Zuerst flimmerte „Biene Majas wilde Schwestern“ von Jan Haft über die Kinoleinwand. Der Film zeigte in beeindruckenden Nah- und Zeitlupenaufnahmen die riesige Vielfalt der heimischen Wildbienen in ihren Lebensräumen, wie zum Beispiel die Hosenbiene und die Wollbiene. Alle Anwesenden bekamen gestochen scharfe Großaufnahmen von den Tieren zu sehen, die man mit dem bloßen Auge so niemals einfangen könnte. Beim Publikum konnte der Film vor allem damit punkten, dass er ein Thema aus unserer Heimat behandelt. Zuschauerin Cornelia Ecke sagte zudem: „Es war großartig, weil die Aufnahmetechniken Dinge ermöglichen, die man sonst nicht sehen kann.“ Christian Otten überzeugten hingegen nicht nur die Bilder, sondern auch die Hintergrundmusik des Films.

Der zweite Dokumentationsfilm führte den Zuschauer etwas weiter von der Heimat weg – nämlich nach Skandinavien. „Wilde Ostsee - Von Finnland bis Schweden“ stammt von Christoph Hauschild und berichtet unter anderem von gewaltigen Strömen und Flüssen, die in die Ostsee münden, und wie die Tiere an diesen geheimnisvollen Orten ihre Existenz sichern, was vor allem im sehr kalten Winter nicht einfach ist. Der Film zeigte zum Beispiel spannende Unterwasseraufnahmen von Ringelrobben oder Adlern in der Luft auf der Jagd nach Beute. Thore Otten hatten vor allem die spektakulären Aufnahmen von den Gleithörnchen gefallen: Sie besitzen eine Haut, die wie ein Gleitschirm wirkt, wenn sie von Ast zu Ast springen. Ganze 35 Meter Flug sind für die kleinen Tierchen so möglich. Der Film punktete nicht nur mit weiteren Tieraufnahmen von Elchen, Bären, Kranichen und Hirschen, sondern auch mit Luftaufnahmen der verschneiten skandinavischen Winterlandschaft und menschlichen Schicksalen. So waren finnische Eisfischer zu sehen und ein Mann, der eine Elchkuh mit der Flasche aufzog. Auch Besucher, die sich also nicht nur für Geschichten aus dem Tierreich interessierten, kamen auf ihre Kosten.

Der dritte Film war am gestrigen Sonntag der spektakulärste in der Reihe: „Terra X: Eine Erde – viele Welten“ berichtete über die Dschungel dieser Erde, die man auch „Schatzkammer des Lebens“ nennt und die wegen der vielen Milliarden dort beheimateten Tiere als überfülltester Ort der Erde bezeichnet werden. Die Dokumentarfilmer gingen Klammeraffen auf die Spur und zeigten deren akrobatische Flüge und Sprünge durch die Dschungelbäume. Außerdem nahmen die Filmer die Fährte eines ausgewachsenen Jaguar-Männchens auf und fingen ein, wie dieser König des Dschungels auf Beutejagd ging und dabei auch vor riesigen Meerestieren nicht Halt machte. An überfluteten Stellen im brasilianischen Dschungel gelangen zudem seltene Aufnahmen von Araguaia Delfinen. Sie wurden erst vor ein paar Jahren von Forschern aufgespürt und sind die erste Neuentdeckung einer Delfinart seit ungefähr 100 Jahren.

Enno Lerche war mit seinem Sohn Floris ins Kino gekommen. Er sei schon das vierte oder fünfte Mal beim Green Screen Festival, sagte er. Die verschiedenen Tierarten und Abwechslung würden ihm gefallen. Hannelore Lange stimmte beim Urnengang für den Bienen-Film. „Weil er unsere Region betrifft“, wie sie sagt. Else Näthke hingegen stimmte für den skandinavischen Ostsee-Film. Sie und ihre Familie hätten eine große Affinität zum Wasser, begründete sie ihre Entscheidung.

Info: Das Internationale Naturfilmfestival Eckernförde findet vom 13. bis 17. September statt. Dort wird der sh:z-Publikumspreis vergeben. Mehr unter www.greenscreen-festival.de

von Robin Grützmacher

erstellt am 28.Aug.2017 | 12:00 Uhr